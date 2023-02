Querida personagem de Big Bang Theory seria só uma participação especial

The Big Bang Theory introduziu diversas personagens icônicas ao longo dos anos. De Sheldon a Amy, cada um fez sua notável contribuição ao popular seriado. No entanto, uma dessas quase apareceu apenas brevemente na série: Bernadette.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos, abaixo, como Melissa Rauch, a Bernadette, deixou de ser apenas uma participação especial em The Big Bang Theory e passou a fazer parte do elenco fixo da série; confira!

Melissa Rauch como Bernadette em The Big Bang Theory.

Produção de The Big Bang Theory gostou de Melissa Rauch

Quatro anos após o final de The Big Bang Theory, Rauch revelou no Jennifer Hudson Show que sua personagem, Bernadette, era apenas para ser uma convidada, mas eles viram o potencial da personagem.

Na entrevista, Rauch também mencionou como o programa mudou sua vida. Considerando a popularidade de The Big Bang Theory, o elenco principal supostamente ganhou US$ 1 milhão por episódio.

Isso foi definitivamente um grande salto para a atriz, já que ela estava tendo dificuldades em sua carreira antes de conseguir o emprego na série.

“Eu ainda não sei se eu processei completamente o que toda essa experiência foi. Pouco antes de ser escalada como Bernadette, eu estava literalmente em uma agência de empregos na semana anterior a esse trabalho. Eu deveria aparecer só em uma semana, e então eles disseram que eu faria mais alguns episódios. Sou infinitamente grata por ter se tornado o que se tornou”, revelou Rauch.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.