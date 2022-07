Querida personagem de Sex Education não volta na 4ª temporada

Sex Education, a famosa série da Netflix teve algumas saídas do elenco confirmadas , e agora perdeu mais um membro querido do elenco, a atriz relatou as motivações para não retornar na quarta temporada do programa durante uma entrevista.

Tanya Reynolds, que interpreta Lily Iglehart, obcecada por alienígenas, confirmou que sua personagem já se despediu, Reynolds disse durante uma entrevista ao Digital Spy: “Lily também não vai voltar”

A atriz também contou como a personagem teve uma conclusão satisfatória na temporada anterior “Eu acho que para Lily, sua história foi bem finalizada no final da terceira temporada. Então ela não tem pontas soltas para amarrar, ela teve um final feliz.” disse a atriz.

Com a saída da atriz do elenco, vai se confirmando as grandes mudanças vindouras no programa, a quarta temporada já está confirmada pela Netflix.

Tanya Reinolds como Lilly e Patricia Allison como Ola Nyman

Sex Education e as mudanças da quarta temporada

Sex Education está renovada para quarta temporada na Netflix e a série indicou como pode ter uma grande mudança para o futuro. Aparentemente, o colégio Moordale está ficando para trás.

Abandonando o cenário escolar, Sex Education passou a focar nos personagens. Isso fica claro na terceira temporada quando o antigo local da clínica clandestina de sexo é destruído.

Esse fato simbólico faz a história focar mais nos personagens. Otis passa pelo próprio amadurecimento, Eric chega a ter um arco na Nigéria e Maeve se foca em conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos.

Para encerrar os indicativos, Moordale é vendida para um comprador anônimo. Pode ser que parte da quarta temporada passe por isso, mas dificilmente será o foco dos personagens.

Essa trama possibilita que os protagonistas da Netflix encontrem caminhos diferentes. Aos poucos, isso prepara para que Moordale fique definitivamente para trás e Sex Education acompanhe Otis, Eric, Maeve e outros personagens em novos cenários e desafios.

Sex Education tem três temporadas na Netflix. A quarta está confirmada, mas não tem previsão ainda.

Sobre o autor Redação