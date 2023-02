Querido personagem de The Walking Dead seria vilão e quase traiu Rick

The Walking Dead introduziu muitos queridos personagens ao longo dos anos, tanto na série, quanto nos quadrinhos. Um desses, Abraham, quase foi vilão na série e teria traído Rick Grimes, que retornará para uma minissérie própria.

Após a batalha contra o Governador, Rick e seu grupo acabam encontrando Abraham ao lado de seus dois companheiros fiéis, Rosita Espinosa e Eugene Porter.

Abraham imediatamente prova seu valor para o grupo de Rick, com sua experiência militar, treinamento de combate, pontaria e um conjunto intenso de qualidades de liderança.

Não demora muito para eles se desentenderem acerca da direção do grupo.

Abraham quase foi vilão em The Walking Dead

Abraham é inicialmente tentado a matar Rick, e até tem a chance de deixar Grimes morrer, mas em vez disso os dois deixam a rivalidade de lado, desenvolvendo uma estreita aliança que só termina com a trágica morte de Abraham mais tarde.

Apesar disso, o plano inicial de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, era fazer de Abraham um vilão, que ficaria cada vez mais frustrado com Rick. No entanto, o plano acabou sendo reformulado.

“Eu simplesmente amava Abraham como personagem”, disse Kirkman (via ScreenRant). “Ele é um vilão em potencial que talvez, não queira ser”.

“Eu estava genuinamente pensando em fazer de Abraham um dos malvados. Poderia ter ido para qualquer um dos lados. Mas foi só quando terminei de planejar a edição que decidi não seguir por esse caminho”.

Tanto na série, quanto nos quadrinhos de The Walking Dead, Rick e Abraham permanecem amigos até o fim. Mas os caminhos que ambas as obras seguem diferem em diversos pontos.

The Walking Dead pode ser assistida no Brasil pelo Star+.

