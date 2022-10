Racismo em Casamento às Cegas? Ex-participante faz acusação séria contra reality da Netflix

Casamento às Cegas, sem sombra de dúvidas, é um dos reality shows mais populares da Netflix. Com o lançamento de sua 3ª temporada, o programa se envolveu em uma grande polêmica. Nas redes sociais, uma ex-participante acusou a produção de racismo, principalmente em relação à representatividade das mulheres negras.

“Nick e Vanessa Lachey apresentam uma inusitada experiência social: homens e mulheres buscam o amor e ficam noivos antes de conhecer os parceiros cara a cara”, afirma a sinopse oficial do reality.

Após conquistar o público internacional com sua versão original, Casamento às Cegas ganhou spin-offs em vários países – incluindo o Brasil.

Revelamos abaixo por que uma ex-participante de Casamento às Cegas acusou o reality da Netflix de racismo; confira.

Para ex-participante, Casamento às Cegas prejudica mulheres negras

Lauren Speed, participante da 1ª temporada de Casamento às Cegas, usou o Twitter para criticar a maneira como o reality de namoro trata as concorrentes.

“Não gosto do fato de Casamento às Cegas excluir as mulheres negras. Elas sempre estão no trailer, mas nunca na série”, comentou a personalidade da mídia.

Speed, que desposou Cameron Hamilton na 1ª temporada de Casamento às Cegas, também sugeriu que a maioria dos relacionamentos que aparecem no programa são “combinados”.

“Sei que a situação está difícil, mas uns 85% desses casais são completamente forçados. Só acontecem pelo entretenimento”, comentou a ex-participante.

Lauren Speed explica que muitos casais são formados em Casamento às Cegas – mas poucos aparecem na versão final do reality show.

“Às vezes eles nem mostram os casais que ficaram noivos. Acho que só mostram os que geram mais entretenimento”, revelou.

A 3ª temporada de Casamento às Cegas, que foca primordialmente em participantes do Reino Unido, conta com a participação de 15 mulheres: Alexa, Amanda, Ashley, Brannigan, Charita, Chelsey, Colleen, Jessica, Kalekia, Kimberlee, Loren, Nancy, Raven, Valerie e Zanab.

Cinco dessas participantes noivaram na série: Alexa ficou com Brennon, Nancy com Bartise, Colleen com Matt, Zanab com Cole e Raven com Sikiru.

Em um papo com a revista Variety, o criador de Casamento às Cegas rebateu as críticas à série – com um comentário bastante problemático.

“Acho muito engraçado quando as pessoas dizem ‘Você coloca alguém que é, você sabe, cheinho, na série, e não acompanha o que acontece. Ninguém quer que isso aconteça, ou não aconteça. O nosso objetivo é manter a veracidade do experimento”, comentou Chris Coelen.

A Netflix não se manifestou sobre as acusações de racismo. A 3ª temporada de Casamento às Cegas está disponível na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.