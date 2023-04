Rainha Charlotte: Prelúdio de Bridgerton conquista rara aprovação de 100%

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton conquistou a rara aprovação de 100% no Rotten Tomatoes. A série derivada sobre a Rainha Charlotte está sendo amplamente elogiada pelos críticos.

Kristen Baldwin, da EW, escreveu: “Este prelúdio do sucesso de Shonda Rhimes é uma expansão luxuosa e pensativa da saga de Julia Quinn”.

Continua depois da publicidade

Dan Einav, do Financial Times, apontou: “Como Bridgerton, ainda é algo exagerado em vez de alta arte; um show definido por abundância em vez de refinamento e nuances”.

Revisão completa | Pontuação Original: 3/5 | abr 27, 2023

Vicky Jessop, do London Evening Standard, escreveu: “Eu me diverti em todos os seis episódios e estou disposta a apostar que a maioria dos outros também são ótimos”.

Já Anita Singh, do Daily Telegraph (Reino Unido), disse: “Na minha época, tínhamos filmes de Brat Pack e livros de Judy Blume para alimentar nossos devaneios românticos, e este é o equivalente moderno”.

Kathryn VanArendonk, por sua vez, elogiou: “Os rumores são verdadeiros: Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, é, de fato, uma joia rara entre o conjunto de prelúdios”.

Mais sobre a série da Rainha Charlotte

A série é uma derivada de Bridgerton, e deve mostrar os primeiros momentos do reinado da Rainha Charlotte. Assim como a série original, a produção é feita por Shonda Rhimes, responsável por sucessos da televisão como Greys Anatomy e How to Get Away With Murder

Arsema Thomas faz a jovem Lady Danbury e Ruth Gemmell interpreta a nova versão de Violet Bridgerton. Completam o elenco: Adjoa Andoh, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Hugh Sachs, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton estreia em 4 de maio na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.