Rebelde: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Rebelde já chegou à Netflix, mostrando mais da vida dos alunos da Elite Way School (EWS). Vamos mergulhar agora no que acontece nessa nova leva de episódios.

A segunda temporada de Rebelde começa com Gus Bauman assumindo o comando do programa MEP da EWS. Depois de encerrar a Batalha das Bandas, ele apresenta uma nova competição de música para artistas solo.

Continua depois da publicidade

Ele também se oferece para produzir um EP do vencedor para sua nova gravadora e revela que apresentará o vencedor nos próximos prêmios Trend-Z.

Os membros do Sin Nombre tentam salvar sua banda de desmoronar, mas não conseguem, pois começam a se concentrar em seus esforços individuais para vencer a competição.

Bauman apresenta várias novas tarefas para os alunos cumprirem. Dixon Álvarez questiona-o repetidamente e acaba expulso do programa.

Um novo aluno chamado Okane se aproxima de Luka Colucci. Ele também faz um acordo secreto com Bauman e começa a aumentar a disponibilidade de drogas nas dependências da escola.

Para lidar com o rompimento com Emília Alo, Andrea Agosti, a Andi, começa a consumir drogas e fica viciada. Quando ela sofre uma overdose, Celina Ferrer é demitida, o que leva Bauman a reinar na escola como a nova diretora.

Lutas e acidentes

Estebán Torres briga com seu melhor amigo, Dixon, desde que Torres siga as palavras de Bauman para se tornar o vencedor da competição de música. Sebas tenta o seu melhor para ser o vencedor da competição para evitar sua possível transferência para uma escola de negócios.

Sebas namora María José Sevilla (MJ) sem saber sobre a relação dela com Dixon. Quando ele descobre que MJ e Dixon se beijaram, ele termina com ela, apesar de ela estar preocupada em engravidar.

Ela toma uma pílula do dia seguinte com o apoio de Jana Gandía Cohen. Jana e Dixon sofrem um acidente de carro.

Depois de receber alta do hospital, Dixon confronta Bauman e exige uma chance de se apresentar no final da competição de música. Em troca da oportunidade, Dixon se oferece para deixar a escola se não vencer a competição.

Luka e Okane descobrem que Bauman foi a razão por trás do vício em drogas de seu cliente Freddy, o que levou o cantor ao suicídio.

Enquanto o final da competição de música acontece, Luka confronta Bauman e exige garantir sua estadia no EWS enquanto seu pai, Marcelo Colucci, organiza sua admissão em uma escola militar no Texas.

Mesmo que Bauman não queira se opor ao influente Marcelo, ele teme que Luka revele seu envolvimento na morte de Freddy. Para não deixar isso acontecer, ele empurra Luka do telhado do refeitório da escola. Luka é internado em um hospital sob cuidados intensivos.

O vencedor da competição

No fim, Estebán vence a competição de música e representa a EWS nos prêmios Trend-Z. Quando Gus Bauman se oferece para lançar a carreira de artista solo, os alunos do programa MEP da EWS tentam ao máximo aperfeiçoar suas habilidades individuais.

Sua união e bandas se tornam histórias do passado enquanto buscam o sucesso individual. Além disso, cada aluno tem seus motivos para se tornar o vencedor. Para Estebán, um contrato com a GB Records de Bauman o ajudará a se tornar independente e financeiramente estável.

Já Sebas precisa do contrato para não desperdiçar sua paixão em uma escola de negócios e Dixon precisa da vitória para fazer uma declaração contra a tirania de Bauman.

No entanto, o vencedor da competição é selecionado não de acordo com o talento do competidor, mas conforme a preferência de Bauman. Embora Dixon tenha um desempenho melhor do que qualquer outro concorrente, Bauman opta por ignorá-lo, já que Dixon trava uma guerra contra ele através de sua música.

Conceder a Dixon o contrato de sua própria empresa não é nada além de uma derrota para Bauman e ele não quer intencionalmente se tornar uma piada na frente de seus alunos. Além disso, o fracasso de Dixon também é uma forma de Bauman garantir a transferência de uma de suas maiores preocupações.

No que diz respeito a Sebas, Bauman sabe que não é valorizado por sua própria mãe após a revelação de que ele era o líder da Loja. Bauman devia saber que o futuro presidente do México quer seu filho em uma escola de negócios em vez de se tornar um cantor, o que pode tê-lo levado a não atrapalhar seu desejo.

Isso deixa Estebán, que é um Colucci. Lançar o filho de Marcelo é a aposta mais segura de Bauman, principalmente considerando os favores que ele pode receber do pai de Estebán. Como Estebán canta bem, ele também não precisa se preocupar em apresentar o aluno no Trend-Z Awards.

A prisão de Okane

Quando Estebán percebe que Bauman não passa de um assassino, tendo causado a morte de Freddy e a experiência de quase morte de um de seus companheiros Luka, ele decide não se apresentar no Trend-Z Awards e revela que Bauman é um assassino no palco.

Ele também tenta salvar Okane de Bauman, mas sem querer causa a morte de Bauman. A polícia chega ao local e prende Estebán. No entanto, Estebán se torna um homem livre quando a cerimônia de formatura acontece para seus idosos.

Podemos vê-lo entre seus amigos, conversando com Jana. Além disso, a polícia chega à escola e prende Okane por assassinar Bauman.

A libertação de Estebán da custódia policial e a prisão de Okane são obra de Marcelo. Mesmo que Marcelo nunca tenha reconhecido Estebán como seu filho, a vida de Luka e os infortúnios que acontecem a ele fazem Marcelo perceber que Luka nunca será capaz de seguir seu caminho de vida como um Colucci, levando-o a preferir Estebán ao seu “filho legítimo”.

Quando Luka se torna um caso perdido, Marcelo percebe que precisa de alguém ambicioso o suficiente para seguir seus passos como Colucci, fazendo-o reconhecer Estebán como seu filho. Ele usa sua influência para garantir a liberdade de Estebán e “ganhá-lo” como filho.

A prisão de Okane é o preço que Marcelo paga pela liberdade de Estebán. Como Bauman é uma figura muito popular na indústria da música e sua morte acontece em circunstâncias misteriosas, ele não pode esperar que Estebán se afaste do caso sem mais barulho.

A prisão de Okane pode ser uma distração que ele planejou para que a libertação de Estebán da custódia policial não seja mais examinada, especialmente quando ele for apresentado ao público como um Colucci. Como Okane é órfão, Marcelo não precisa se preocupar com ninguém influente lutando por ele também.

Usando sua influência, Marcelo pode ajudar Okane a se libertar da custódia policial. Como pode haver imagens de segurança de Bauman atacando Okane, Marcelo pode conseguir criar uma narrativa de que Okane matou Bauman sem querer enquanto se defendia.

A segunda temporada de Rebelde está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.