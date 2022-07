Rebelde: Que horas sai a 2ª temporada na Netflix?

Os fãs estão ansiosos pela segunda temporada de Rebelde. Mas, qual exatamente será o horário de lançamento na Netflix?

Como de costume, os novos episódios chegarão por volta das 4 horas da manhã. No caso, deste dia 27 de julho.

A primeira temporada de Rebelde teve sucesso com o seu público-alvo, o que rapidamente garantiu uma segunda temporada.

Os planos para uma terceira temporada ainda não estão claros. Mas pode ser que a Netflix encomende novos episódios em breve.

Nova versão

Rebelde é o remake da popular novela adolescente de mesmo nome do México, que alcançou grande popularidade no Brasil ao ser exibida no SBT.

A nova série segue uma base semelhante, mas com um estilo moderno. O enredo também apresenta novos personagens.

Como mencionado anteriormente, a segunda temporada de Rebelde chega na Netflix neste dia 27 de julho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.