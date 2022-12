Reboot de Demolidor terá grande mudança em relação à série da Netflix

A nova série do Demolidor no Disney+, intitulada Daredevil: Born Again, ainda não começou a ser gravada, mas podemos esperar um tom diferente em relação à série da Netflix.

Por causa da extensa contagem de episódios (18 ao todo), o intérprete do herói titular, Charlie Cox, diz que ela vai mergulhar muito mais fundo no drama do tribunal de Matt Murdock em comparação ao seriado da Netflix.

“Acho que, devido ao número de episódios com os quais eles se comprometeram, haverá uma forte influência do material do tribunal – Matt Murdock, o advogado do novo programa”, disse Cox em um bate-papo com a GQ UK.

“Portanto, estou fortemente focado em pesquisar essa área desse personagem e sua vida. Era uma das áreas em que não exploramos muito antes. Até meu sotaque provavelmente está muito enferrujado.”

Público de Demolidor será mais jovem, mas ainda maduro

Charlie Cox disse ao NME que está ansioso para interpretar uma nova versão do personagem de Matt Murdock. “Isso tem que ser uma reencarnação, tem que ser diferente, senão por que estamos fazendo isso?” ele disse.

“Minha opinião é que esse personagem funciona melhor quando é voltado para um público um pouco mais maduro. Meu instinto é que no Disney+ será sombrio, mas provavelmente não será tão sangrento”, disse Cox.

Para os fãs que esperam mais uma continuação da série anterior, Cox diz: “Eu diria a essas pessoas que fizemos isso. Vamos pegar as coisas que realmente funcionaram, mas podemos ampliar? Podemos atrair um público um pouco mais jovem sem perder o que aprendemos sobre o que funciona?”.

A primeira temporada da nova série de Demolidor terá 18 episódios.

Daredevil: Born Again deve estrear no Disney+ em 2024, a série anterior do Demolidor está toda no catálogo do serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.