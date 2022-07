Recalque? Ator que saiu de Bridgerton não viu a 2ª temporada

Entre a 1ª e a 2ª temporada, o elenco de Bridgerton contou com grandes mudanças. Um dos maiores astros da série – responsável por arrancar suspiros de fãs do mundo todo – optou por não retornar no segundo ano. E em uma entrevista recente, o ator revelou não ter assistido aos novos episódios na Netflix.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton.

Continua depois da publicidade

Cada temporada de Bridgerton aborda um dos livros de Julia Quinn. O primeiro ano focou na trama de “The Duke and I”. A 2ª temporada, por sua vez, adaptou para a Netflix a história de “The Viscount Who Loved Me”.

Explicamos abaixo tudo que o astro de Bridgerton falou sobre a 2ª temporada da série, confira – e tire suas próprias conclusões.

Regé-Jean Page não assistiu à 2ª temporada de Bridgerton

Na 1ª temporada de Bridgerton, Regé-Jean Page deu um show de atuação como Simon Basset, o Duque de Hastings.

Durante todos os episódios do primeiro ano, Simon protagoniza as cenas mais icônicas da série. O personagem vive um grande amor com Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor.

No entanto, em uma decisão surpreendente, o ator optou por não retornar na 2ª temporada. Afinal, os episódios mais recentes mudam o foco da série.

A 1ª temporada de Bridgerton abordou, principalmente, o romance entre Daphne e Simon. Já o segundo ano, foca no triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton e as irmãs Kate e Edwina Sharma.

Atualmente, Regé-Jean Page se prepara para lançar o thriller de espionagem Agente Oculto – um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022.

Protagonizado por Ryan Gosling (La La Land) e Chris Evans (Capitão América), o longa é uma produção dos Irmãos Russo, os diretores de Vingadores: Ultimato.

Em uma entrevista de divulgação do longa, Regé-Jean Page foi perguntado sobre a 2ª temporada de Bridgerton.

“Ainda não assisti”, comentou o ator. Ao que tudo indica, Page parece querer se distanciar da imagem de Simon Basset.

Em uma entrevista anterior, Page afirmou não se importar com o futuro de seu personagem em Bridgerton.

“Eles podem fazer o que quiserem com ele. Shonda Rhimes (produtora-executiva de Bridgerton) e eu tivemos uma ótima conversa no final da 1ª temporada. Estamos felizes com o desfecho”, afirmou Page.

No Instagram, Regé-Jean Page também confirmou que não retornará na 3ª temporada de Bridgerton, já encomendada pela Netflix.

“Não voltarei para a série. Os jornais inventaram esse boato”, confirmou o ator.

Com Regé-Jean Page, Agente Oculto estreia na Netflix em 22 de julho de 2022. Além de Chris Evans e Ryan Gosling, o elenco do longa conta também com Ana de Armas (Blonde), Jessica Henwick (Game of Thrones) e Wagner Moura (Narcos).

A 3ª temporada de Bridgerton, por sua vez, ainda não tem data para estrear na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.