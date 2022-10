Recomeço: Fãs dizem a mesma coisa sobre o drama da Netflix

Sucesso na Netflix, Recomeço não demorou nem 2 dias para garantir a posição principal no Top 10 da Netflix – superando alguns dos maiores hits da plataforma. Nas redes sociais, a série também dá o que falar. Com isso, os espectadores parecem ter atingido um interessante consenso sobre o drama romântico.

“Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes”, afirma a sinopse oficial de Recomeço na Netflix.

Junto com Zoe Saldana no papel principal, o elenco de Recomeço conta com Eugenio Mastrandrea (A.C.A.B.), Danielle Deadwyler (Vingança & Castigo), Keith David (A Princesa e o Sapo) e Kellita Smith (Moesha).

Mostramos abaixo o que os espectadores da Netflix acharam da trama de Recomeço; confira.

Para os fãs, Recomeço é uma das séries mais emocionantes da Netflix

Recomeço, vale lembrar, é baseada em uma história real. Recomeço – Criada pelas irmãs Attica e Tembi e Tembi Locke, a produção é inspirada no livro de mesmo nome, também escrito por Tembi.

“From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home” (Recomeço: Memórias de Amor, Sicília e Encontrar um Lar), de Tembi Locke, se tornou um best-seller no New York Times.

Essa história de amor multicultural é ambientada na bela Sicília e nos cenários ensolarados de Los Angeles. Na produção da Netflix, os protagonistas Amy e Lino são as contrapartes fictícias de Tembi Locke e o marido Saro.

Para os fãs da Netflix, o fato de Recomeço ser baseada em uma história real deixa a série ainda mais emocionante.

“Recomeço é uma das melhores coisas que já assisti na Netflix. Chorei em vários episódios. Assistam, vocês vão sentir todas as emoções: amor, alegria, tristeza, dor e até mesmo raiva”, comentou uma espectadora no Twitter.

Segundo os usuários da rede social, os assinantes da Netflix devem preparar os lencinhos, pois Recomeço é daquelas séries “de chorar”.

“Acho que chorei em todos os episódios! Só de lembrar já fico com os olhos marejados. Não estava preparada para sentir tantas emoções em um período tão curto”, comentou outro fã.

Além de conquistar o público da Netflix, Recomeço ganhou o coração da crítica especializada, com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Recomeço traz Zoe Saldana no papel principal. Mais conhecida por performances em filmes de ação (e de super-heróis, como a franquia Guardiões da Galáxia), a atriz mostra um lado bem diferente de seu talento como a protagonista Amy.

“Acho que Recomeço é a melhor série que já vi na Netflix. A Zoe está ótima no papel. A história é emocionante demais. Estou chorando até agora”, comentou outra espectadora.

Recomeço está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.