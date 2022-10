Recomeço: O drama romântico que tudo mundo está assistindo na Netflix

Se você curte histórias românticas, não deixe de conferir Recomeço, uma série de drama que acaba de estrear na Netflix. Filmada na Itália e protagonizada por uma estrela da Marvel, a trama não demorou a conquistar o público brasileiros, garantindo posições de destaque no Top 10 do streaming.

Recomeço – From Scratch, no título original – é uma série dramática criada pelas irmãs Attica e Tembi e Tembi Locke. A produção é inspirada no best-seller de mesmo nome, também escrito por Tembi.

A 1ª temporada conta com 8 episódios. Além de conquistar os assinantes da Netflix, a série ganhou o coração da crítica especializada, com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Recomeço na Netflix; confira.

Conheça a trama romântica do drama Recomeço

Recomeço estreou na Netflix em 21 de outubro. Poucos dias depois, a série passou a figurar em posições importantes no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento dessa matéria, Recomeço está no Número 1 do ranking de séries mais assistidas da Netflix, superando hits como Bem-vindos à Vizinhança e Dahmer: Um Canibal Americano.

“Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes”, afirma a sinopse oficial de Recomeço na Netflix.

Recomeço acompanha a história de Amahle ‘Amy’ Wheeler, uma artista americana que, estudando na Itália, conhece e se apaixona por Lino – um jovem chef de cozinha da Sicília.

Porém, quando Lino é diagnosticado como uma doença grave, o futuro do casal entra em perigo. A série prova que nem todo o planejamento do mundo pode prever as armadilhas do destino.

Recomeço é daquelas séries “de chorar”. O estilo da produção se assemelha ao de outros hits românticos, como A Culpa é das Estrelas e Perfeita Para Você.

Elenco de Recomeço é liderado por estrela da Marvel

O elenco de Recomeço é liderado por Zoe Saldana no papel de Amy Wheeler. Na série da Netflix, a atriz mostra um lado bem diferente do seu talento.

Você, provavelmente, conhece Zoe Saldana como a Gamora dos Guardiões da Galáxia. A atriz também interpreta Neytiri na franquia Avatar.

Lino Ortolano, o par romântico de Amy, é vivido pelo ator italiano Eugenio Mastrandrea, de séries como A.C.A.B. e La Fuggitiva.

Danielle Deadwyler, do faroeste Vingança & Castigo, vive Zora Wheeler, a irmã de Amy.

Keith David (A Princesa e o Sapo) e Kellita Smith (Moesha) completam o elenco principal de Recomeço como Hershel e Lynn Wheeler, os pais de Amy e Zora.

O elenco de Recomeço é completado por Judith Scott (Dexter), Jonathan Del Arco (Major Crimes), Medalion Rahimi (NCIS) e Kassandra Clementi (UnReal).

Recomeço também conta com participação especial de Giacomo Gianniotti, o Andrew DeLuca de Grey’s Anatomy.

A série Recomeço está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.