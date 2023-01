Record of Ragnarok: Mudança na 2ª temporada está dividindo os fãs

A segunda temporada do anime Record of Ragnarok já estreou na Netflix, e teve uma grande mudança está dividindo os fãs.

“Antes de ser eliminada pelos deuses, a humanidade tem uma última chance de provar que merece viver. Que comecem as batalhas do Ragnarok!”, diz a sinopse.

O elenco de voz conta com Kellen Goff, Chris Edgerly, Reba Buhr, Anairis Quinones, Cory Yee, Laura Post, entre outros nomes.

Revelamos abaixo o motivo dos fãs estarem divididos por conta da segunda temporada de Record of Ragnarok; confira (via Looper).

Nem todos estão gostando do novo design

Conseguir o design certo para qualquer anime é um grande desafio, e Record of Ragnarok tentou replicar um bom design e se diferenciar dos outros.

Diversos fãs gostaram do híbrido de CGI e animação que foi usado em algumas lutas, e muitos estão elogiando o design.

“O híbrido CGI e animação que eles usaram para algumas das lutas foi um dos melhores que eu já vi”, disse um fã.

“É uma melhoria tão grande em relação à primeira temporada que eu não tinha certeza se era o mesmo estúdio ou programa”, disse outro.

No entanto, para muitos fãs, o design veio com falhas consideráveis que simplesmente ficou difícil de deixar de lado.

“A história é um lixo, o estilo de arte é horrível, os designs dos personagens são tão sem sentido”, escreveu um fã.

“Aqueles vídeos do YouTube com os painéis de mangá com trilhas sonoras épicas eram muito melhores do que o anime”, comentou outro fã.

Record of Ragnarok está disponível na Netflix.

