Recruta: Criador da série da Netflix diz o que esperar da 2ª temporada

Recruta, estrelado por Noah Centineo, é uma das principais estreias de dezembro na Netflix. O seriado está no top 10 da plataforma de streaming e agora sabemos um pouco do que esperar da segunda temporada, caso ela aconteça.

A série de oito episódios, que conta com Doug Liman, de No Limite do Amanhã, como diretor e produtor executivo, se esforça para destacar que a maior parte do perigo em Recruta é culpa de Owen.

Ele prefere assumir riscos, acreditando que tem que se provar e se superar constantemente. Em entrevista ao ScreenRant, o criador da série da Netflix, Alexi Hawley aborda o fato de que a potencial segunda temporada do show vai lidar com as falhas do protagonista sem perder os aspectos que tornam o show divertido.

“Acho que o impacto do que ele passou precisa ser abordado. Ele vai estar passando por coisas. Foi muito importante para nós como um show – ele não é um herói de ação. Ele não pega uma arma até o final. E então ele é incrivelmente afetado pelo que acontece. Temos que levar isso adiante ao mesmo tempo. Não queremos perder a graça da série ou do personagem porque ele é um cara que sempre corre na direção do perigo”, disse Hawley.

“Ele é um cara que sempre pula no fundo do poço para ver se consegue sair. E isso também acontece. É só agora que ele está lidando com alguma realidade, que é super real. Portanto, a questão é: ele lida com isso ou o suprime?”, continuou.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Com Noah Centineo no papel principal, Recruta conta também com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Revelamos abaixo tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de Recruta, nova série da Netflix.

A primeira temporada estreou em dezembro deste ano, e como a série pode demorar a ser renovada, o segundo ano pode estrear em 2024. Há também a questão do processo de filmagens e quanto tempo vai durar.

Recruta está disponível na Netflix.

