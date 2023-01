Recruta é renovada para a 2ª temporada pela Netflix

A série Recruta, estrelada pelo ator Noah Centineo, foi renovada para a segunda temporada pela Netflix.

Segundo o Deadline, o streaming encomendou novos episódios do seriado de sucesso do astro de Adão Negro e Para Todos Os Garotos que Já Amei.

Alexi Hawley, showrunner de Recruta, agradeceu a oportunidade de poder retornar e contar mais uma vez a história de Owen, protagonista da série.

“Estou emocionado por mergulhar de volta no mundo divertido, engraçado e cheio de ação em Recruta. Ver como nosso público se envolveu na abordagem aventureira da série sobre o mundo da espionagem e a vez de Noah como Owen foi incrivelmente recompensador”, disse ele.

Na segunda temporada, Owen e Max foram capturados e estão com suas vidas em perigo. O segundo ano não possui uma data de lançamento.

Noah Centineo é o protagonista da série Recruta.

Mais sobre Recruta

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Com Noah Centineo no papel principal, Recruta conta também com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

A série foi criada por Alexi Hawley, conhecido por The Rookie.

Recruta está disponível na Netflix.

