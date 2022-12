Recruta: Por que Noah Centineo deixou as comédias românticas para trás

Mais conhecido por atuar em filmes como Para Todos os Garotos que Já Amei, O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser, Noah Centineo troca as comédias românticas pela ação com o longa Adão Negro e a série Recruta – que acaba de estrear na Netflix. Em uma entrevista recente, o galã revelou o motivo por trás dessa mudança.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Com Noah Centineo no papel principal, Recruta conta também com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Mostramos abaixo por que após fazer muito sucesso em comédias românticas, Noah Centineo voltou suas atenções para o mundo da ação e aventura.

Por que Noah Centineo trocou as comédias românticas por Recruta?

Noah Centineo ficou famoso no mundo inteiro por sua performance como Peter na franquia Para Todos os Garotos que Já Amei, além de atuações em outros filmes de comédia romântica.

Em uma entrevista ao site Vanity Fair, Centineo discutiu seu papel em Recruta, a nova série de espionagem da Netflix.

O ator revelou ter “enjoado” das comédias românticas, e nesse cenário, Recruta se estabeleceu como “a progressão natural” de sua carreira.

“Eu realmente não queria gravar outra comédia romântica”, comentou o ator.

Como o contrato do ator com a Netflix continua valendo, Noah Centineo encarou Recruta como uma ótima oportunidade para diversificar a carreira.

“Obviamente, eu adoro a Netflix, e quero continuar trabalhando com eles. O Recruta, então, foi o próximo passo perfeito. Foi relativamente fácil conseguir esse papel. O Alexi (Hawley, criador da série) falou sobre o papel e eu aceitei na hora”, afirmou Centineo.

Recruta, até o momento, é o maior projeto de ação da carreira do ator. Mas definitivamente, não é o único.

Em 2019, o ator contracenou com Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott no reboot de As Panteras. No filme de ação, o ator interpreta Langston, o jovem assistente de Elena, a personagem de Naomi Scott.

Mais recentemente, Noah Centineo viveu o herói da DC Esmaga-Átomo no filme Adão Negro. Para quem não conhece, o personagem tem habilidades parecidas com as do Homem-Formiga da Marvel. Ou seja: ele pode crescer a tamanhos enormes.

Na série Recruta, o astro vive o protagonista Owen Hendricks, um jovem e talentoso advogado que é jogado em um mundo de espionagem e intrigas governamentais após ser contratado pela CIA.

Recruta, com Noah Centineo, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.