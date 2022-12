Recruta: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

A série Recruta, estrelada pelo astro de Adão Negro, Noah Centineo, é uma das principais estreias de dezembro. O seriado está no top 10, ocupando a segunda posição, e muitos fãs se perguntam se haverá uma segunda temporada.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Continua depois da publicidade

Com Noah Centineo no papel principal, Recruta conta também com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Revelamos abaixo tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de Recruta, nova série da Netflix.

A 2ª temporada de Recruta vai acontecer?

Por enquanto, a Netflix ainda não renovou Recruta para a segunda temporada, que estreou ainda com seu primeiro ano em 16 de dezembro.

Por enquanto, o streaming irá analisar os números da primeira temporada da série, e decidir se vai ou não renovar Recruta para a segunda temporada.

Noah Centineo na série Recruta

Quem pode estar no elenco da 2ª temporada?

É difícil saber qual novo ator ou atriz poderia estar no elenco da segunda temporada, embora Noah Centineo esteja apto para retornar como Owen Hendricks.

Fivel Stewart, que interpreta Hannah, além de Angel Parker que vive Dawn, poderiam retornar para a segunda temporada.

No entanto, não se sabe se Laura Haddock, que vive Max Meladze, poderia voltar para mais uma temporada de Recruta.

Noah Centineo na série Recruta

Quando a 2ª temporada pode ser lançada?

Caso a segunda temporada seja anunciada pela Netflix, uma data também será provavelmente divulgada pela Netflix.

A primeira temporada estreou em dezembro deste ano, e como a série pode demorar a ser renovada, o segundo ano pode estrear em 2024. Há também a questão do processo de filmagens e quanto tempo vai durar.

Recruta está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.