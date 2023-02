Red Rose: Explicamos o final da série de terror da Netflix

Dos produtores de Sex Education, a sombria série de terror Red Rose acaba de estrear na Netflix. O final da série pode ter deixado alguns confusos. Vamos mergulhar nele.

Red Rose (Rosa Vermelha) não é uma produção original da Netflix. Na verdade, a série estreou na emissora britânica BBC Three em agosto de 2022.

Finalmente, em fevereiro de 2023, Red Rose garantiu exibição internacional pela Netflix. A série é um projeto dos irmãos Michael e Paul Clarkson.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Red Rose, a nova série assustadora da Netflix!

Explicamos tudo de Red Rose

Red Rose começa com Alyssa, uma adolescente sendo atormentada em sua casa por uma presença misteriosa. Depois que a mãe de Alyssa chega em casa, a jovem pula do telhado e morre.

A cena então muda para Bolton, Grande Manchester, e somos apresentados às adolescentes Rochelle “Roch” Mason e Wren Davies. As meninas e seus amigos Ashley Banister, Anthony Longwell e Noah Royston estão comemorando o fim do semestre e da vida no ensino médio.

Coletivamente, o grupo é conhecido como os “Dickheads”. Roch convida um pária, Tariq “Taz” Sadiq, para se juntar ao seu grupo.

Depois de ver Wren e Noah se beijarem durante a festa, Roch fica deprimida e dá uma desculpa para voltar para casa. Mais tarde, descobrimos que Roch está lutando emocionalmente desde que sua mãe, Gloria Mason, morreu de suicídio.

Como resultado, Roch tem que cuidar de suas irmãs mais novas e de pai, Vinny. Ela recebe o link para um aplicativo chamado Red Rose de um de seus colegas de classe. No entanto, o aplicativo faz com que Roch acredite que ela está interagindo com sua falecida mãe. Simultaneamente, o relacionamento de Roch com seus amigos, especialmente Wren, se deteriora.

Depois que uma briga com Wren é postada nas mídias sociais, Roch fica devastada e aparentemente morre de suicídio. No entanto, Wren e o resto da gangue logo percebem que receberam textos que Roch não enviou.

Da mesma forma, seus textos não chegaram até eles, e o aplicativo Red Rose causou todo o mal-entendido entre eles e Roch. Como resultado, os amigos decidem investigar o aplicativo. Taz descobre que Alyssa, uma adolescente de Manchester, morreu em circunstâncias semelhantes à Roch.

Wren baixa o aplicativo Red Rose e começa a insultá-lo pela morte de Roch. Além disso, o aplicativo causa uma briga entre Wren, Big Jenna e Little Jenna. Simultaneamente, o relacionamento de Wren com sua mãe é afetado por suas interações com seu pai, Rick, que foi condenado à prisão.

Para obter mais informações sobre o misterioso aplicativo, o grupo precisa da ajuda de Jaya Mahajan. Jaya revela que um adolescente em seu clube de codificação, Jacob, também foi morto de forma semelhante a Alyssa e Roch.

Jaya tenta descobrir a conexão de Jacob com Red Rose, enquanto os Dickheads são forçados a se unir e sobreviver a tarefas atribuídas a eles pelo aplicativo.

Jaya, Wren e os outros chegam perto de descobrir a verdade, mas são forçados a lutar pela sobrevivência depois que Ashley e Jaya são atacadas por entidades misteriosas. Como o grupo descobre a verdade sobre a morte de Roch e encontra o cérebro por trás do aplicativo forma o resto da trama.

Quem Matou Rochelle? Quem criou o Red Rose?

No oitavo e último episódio, os espectadores aprendem a verdade sobre o incidente que deu início aos eventos que levaram à morte de Roch através de uma série de flashbacks focados em Jacob.

Jacob era um adolescente que tinha uma queda por Alyssa, sua colega de classe. No entanto, ele estava tímido e nervoso em confessar seus sentimentos à ela.

Ele era um codificador brilhante e desenvolveu um aplicativo chamado Red Rose para se aproximar de Alyssa. No entanto, ele começou a usar o aplicativo para espionar Alyssa com a ajuda de seus amigos da deep web, incluindo The Gardener.

Eventualmente, o grupo força Jacob a confessar seus sentimentos, e isso leva Alyssa a rejeitá-lo. O Gardener consola Jacob e ganha acesso ao controle mestre do aplicativo.

A pessoa misteriosa faz várias alterações no aplicativo e o usa para assediar Alyssa, levando à sua morte. Mais tarde, Jacob descobre a verdade e é morto pelo Gardener depois que ele tenta retomar o controle.

Os eventos destacam que o Gardener e seus amigos são um grupo de sádicos que gostam de atormentar outras pessoas. Suas tendências sádicas os levam a atormentar Roch levando à sua morte.

No presente, Jaya descobre a verdade sobre Red Rose usando as fitas de vídeo e o laptop de Jacob. Jaya deduz que The Gardener é o cérebro por trás do aplicativo, que está ameaçando destruir Wren e seus amigos.

Depois de sobreviver ao ataque à sua vida, ela transmite a informação para sua amiga por telefone. Jaya também suspeita que o nome verdadeiro de The Gardener é Rick. No entanto, Wren já é atraída para o jogo distorcido de The Gardener enquanto ela tenta desesperadamente salvar seu pai, Rick.

Quem é o Gardener? Wren salva Rick?

Nos momentos finais do episódio, Wren fica cara a cara com The Gardener. O mentor sinistro sequestrou o pai de Wren e provavelmente deixou pistas sobre a dark net sugerindo que Rick estava por trás da morte de Roch.

Rick já havia sido preso por homicídio culposo. Portanto, o aplicativo provoca Wren, empurrando-a para ser exatamente como seu pai e abraçar a escuridão dentro dela.

Quando Wren chega ao endereço dado para confrontar The Gardener, ele exclama que seu nome e identidade não importam. Ele esfaqueia Rick, e os dois lutam. Wren ganha a vantagem e derrota o homem.

No entanto, quando ele tenta atacá-la novamente, Wren brutalmente o assassina com uma chave inglesa. Wren salva Rick, e ele assume a culpa pelo assassinato do sujeito. A polícia prende Rick, e Wren se reúne com seus amigos.

Os Dickheads acreditam que o homem é o Jardineiro, e eles finalmente derrotaram o mentor nefasto.

Jaya atesta o mesmo excluindo o site da Red Rose da dark net. No entanto, a misteriosa mulher que sequestrou Noah no episódio anterior aparece diante de Jaya. Ela proclama que Red Rose é uma ideia e não pode ser excluída.

Portanto, Jaya suspeita que a mulher é a verdadeira Gardener. No entanto, a mulher sai sem confirmar ou negar as alegações. O Gardener provavelmente não é uma pessoa singular, mas um grupo que está envolvido em atividades sádicas usando a Red Rose.

Red Rose está disponível na Netflix.

