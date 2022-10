Referência em Stranger Things 4 pode revelar como Vecna será derrotado

A 4ª temporada de Stranger Things foi a melhor sucedida da série até agora, e uma referência pode ter revelado como Vecna será morto nos episódios finais que devem chegar em 2024 à Netflix.

Na nova temporada nós descobrimos que Vecna era o verdadeiro vilão o tempo todo, o personagem ganhou a apreciação dos fãs pelo seu visual grotesco, e por ser o primeiro antagonista de Stranger Things que realmente que consegue se expressar com clareza.

Os poderes incríveis de Vecna foram os primeiros a realmente rivalizar com os de Onze, algo muito bem-vindo em Stranger Things, e que fez os fãs temerem pela vida de diversos personagens durante a temporada 4.

Os métodos de Vecna são parecidos com os usados pelo clássico vilão Freddy Krueger, de A Hora do Pesadelo. E, da mesma forma, talvez as estratégias dos Guerreiros dos Sonhos para derrotar Krueger possam dar dicas sobre como os protagonistas de Stranger Things vão derrotar Vecna.

Freddy só foi parado com uma combinação de ataques no mundo real e no mundo dos sonhos, que é como os personagens da série conseguiram ferir Vecna na 4ª temporada. Eddie toca Metallica para atrair os Demobats, deixando Steve, Nancy e Robin livres para atacar o vilão no Mundo Invertido. Enquanto isso, Max, Erica e Lucas se oferecem como isca no mundo real para atrair Vecna.

Conexões com A Hora do Pesadelo podem revelar detalhes de Stranger Things 5

O plano das crianças de Hawkings dá certo, mas Max acaba entrando em coma no final da temporada. Em A Hora do Pesadelo 3: Guerreiros dos Sonhos, Freddy também puxa uma vítima, Joey, para o mundo dos sonhos, mas é impedido antes de conseguir matá-lo de vez.

Joey se mostra uma peça valiosa para a derrota de Freddy, e o mesmo pode acontecer com Max em Stranger Things, com teorias apontando que a garota pode estar presa dentro da mente de Vecna.

Enquanto está lá, ela pode aprender alguns dos segredos do vilão e ajudar seus amigos a feri-lo no Mundo Invertido. Onze e os outros devem encontrar uma forma de fazer Max sair do coma, tornando ela essencial para a vitória dos protagonistas.

Outros paralelos entre a série e a franquia A Hora do Pesadelo pode mostrar possíveis caminhos para as crianças derrotarem Vecna. Enquanto os Guerreiros dos Sonhos fortalecem suas habilidades com a ajuda de hipnose, as crianças de Hawkings podem fazer isso usando a música para resistir ao vilão.

Nas duas franquias os vilões possuem uma ligação com o mundo real que podem ser usados para vencê-los. Em A Hora do Pesadelo, as crianças purificam os ossos de Freddy para derrotá-lo no mundo dos sonhos.

Mesmo com Henry Creel tendo seu corpo destruído no processo de se tornar Vecna, mas ainda existem conexões do personagem no mundo real, como a casa em que ele cresceu e seu pai, Victor Creel. Usando o que eles sabem sobre as conexões do vilão com o mundo real, as crianças de Hawking conseguir enfraquecê-lo e derrotá-lo no Mundo Invertido.

Stranger Things tem 4 temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira