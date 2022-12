Rei Charles recebe alerta após estreia de Harry & Meghan na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o documentário Harry & Meghan veio como uma verdadeira bomba na Família Real Britânica. Agora, uma questão foi levantada: o príncipe Harry e Meghan Markle serão convidados para a coroação do rei Charles III? O monarca foi alertado sobre isso.

O rei Charles foi avisado por um especialista real sobre a presença de seu filho, o príncipe Harry e Meghan Markle, em sua coroação em maio do ano que vem.

O monarca foi avisado depois que a série documental de Meghan Markle e Príncipe Harry na Netflix foi lançada na quinta-feira.

O especialista real Phil Dampier alertou o rei Charles que o casal real da Califórnia receberia ira e não seria bem-vindo pelos britânicos se eles retornassem ao Reino Unido para sua coroação, no próximo ano.

A coroação do rei Charles acontecerá em 6 de maio de 2023. Phil Dampier disse (via The News): “Se o rei Charles quiser deixar uma porta aberta para Harry e Meghan ou convidá-los para sua coroação, isso depende dele”.

“Mas não se surpreenda se eles receberem uma recepção hostil do público”, continuou.

Como Harry & Meghan ganham dinheiro?

“Nesta série documental, Harry e Meghan contam a complicada jornada do casal, do início do namoro ao afastamento da família real”, afirma a sinopse oficial de Harry & Meghan.

Os três primeiros episódios de Harry & Meghan já estrearam na Netflix. Os próximos capítulos chegam em 15 de dezembro.

A série documental, em seis episódios, explora a história do príncipe Harry e de Meghan Markle, mostrando desde o início do relacionamento deles, até os desafios enfrentados com a monarquia.

Para tal, vemos depoimentos não apenas do casal, como de amigos e até familiares do casal. Há também análises de historiadores sobre a situação atual do Reino Unido e da Commonwealth como um todo.

Os primeiros episódios de Harry & Meghan estão disponíveis na Netflix.

