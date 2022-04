Renovada ou cancelada? Canal decide futuro de Batwoman

De acordo com o Deadline, a CW cancelou Batwoman, série baseada em quadrinhos da DC. Foram três temporadas na TV.

A produtora Caroline Dries confirmou o cancelamento de Batwoman. Ela agradeceu aos fãs pelo apoio durante as três temporadas.

Até o momento, ainda não foi revelado o motivo específico que levou ao cancelamento de Batwoman, mas é possível que tenha relação com as mudanças que estão acontecendo na Warner Bros. Discovery.

O estúdio pretende trazer uma reformulação para a DC em todas as mídias, incluindo a TV, e acredita-se que todas as séries baseadas em quadrinhos da CW podem terminar em breve, com exceção talvez de Superman & Lois, que ainda apresenta bons números de audiência.

Por falar em audiência, Batwoman vinha sofrendo nesse sentido há algum tempo. A primeira temporada até teve um bom desempenho, mas isto não se repetiu nas outras duas.

Série com polêmicas nos bastidores

Batwoman era inicialmente estrelada por Ruby Rose, que abandonou o elenco e posteriormente fez duras acusações contra a produção.

Ela acabou sendo substituída por Javicia Leslie, que assumiu o papel de Batwoman como uma personagem completamente diferente.

No Brasil, Batwoman está disponível pela HBO Max.