Renovada ou cancelada? Canal decide o futuro de Legends of Tomorrow

De acordo com o Deadline, a CW anunciou oficialmente o cancelamento de Legends of Tomorrow, série baseada em quadrinhos da DC.

A notícia veio pouco depois do anúncio do cancelamento de Batwoman, outra série baseada em quadrinhos da DC que era exibida pela CW.

Enquanto Batwoman teve apenas três temporadas, Legends of Tomorrow conseguiu chegar ao total de sete temporadas.

Fim da linha para Legends of Tomorrow

Embora inicialmente não tenha empolgado tanto, Legends of Tomorrow passou a conquistar o carinho dos fãs com o passar do tempo.

Ao longo de suas sete temporadas, o seriado construiu uma boa base de fãs. A notícia do cancelamento certamente pegará muitos de surpresa.

Outra série da CW baseada em quadrinhos da DC que pode ser cancelada em breve é Naomi, mas por enquanto, nesse caso, não passa de um rumor.

Aos poucos, as séries da DC na CW estão chegando ao fim. O chamado “Arrowverso” pode acabar em breve.

The Flash até conseguiu uma renovação, mas acredita-se que chegará ao fim em sua nona temporada. Já o futuro de Superman & Lois parece um pouco mais garantido do que o das outras, já que, além de uma renovação na CW, também se especula que a série pode se tornar uma produção exclusiva da HBO Max mesmo que seja cancelada pelo canal.

No Brasil, Legends of Tomorrow está disponível pela Netflix.