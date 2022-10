Renovada ou cancelada? Futuro de Stargirl é decidido

A série da DC pela CW, Stargirl, teve seu futuro decidido pela emissora americana que criou o Arrowverso.

Depois da terceira e atual temporada, Stargirl não será mantida pelo canal americano, conforme aponta o site Deadline.

Continua depois da publicidade

A equipe criativa, que conta com o criador da personagem nos quadrinhos, Geoff Johns, havia sido informada sobre o possível término da série.

Por conta disso, os roteiristas foram preparados para que um final adequado fosse preparado, sendo assim, a despedida da Sociedade da Justiça na TV.

Acredita-se que a decisão não tenha partido da CW, mas sim, dos executivos da rede Nexstar, que adquiriu a CW e controla boa parte do canal.

Brec Bassinger como Stargirl

O fim do Arrowverso

Com o cancelamento de Stargirl, a DC agora conta com apenas duas séries a serem exibidas pela CW: The Flash e Superman & Lois.

Porém, The Flash vai terminar em sua nona temporada, e Superman & Lois foi renovada para a terceira temporada, podendo se manter.

Neste ano, a CW já havia cancelado Legends of Tomorrow, Batwoman e Naomi, esta última que chegou a estrear neste ano e contou com uma temporada.

A heroína que iria aparecer em Adão Negro, foi impedida por conta do lançamento da série, e agora com o seriado cancelado, ela pode fazer alguma aparição nos filmes da DC.

A terceira temporada de Stargirl está no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.