Renovada ou cancelada? HBO decide futuro de A Mulher do Viajante no Tempo

Fim da linha para A Mulher do Viajante no Tempo. De acordo com a Variety, a HBO anunciou que cancelou a série após apenas uma temporada.

Ainda existe a chance de que o seriado seja resgatado por outro serviço de streaming ou outro canal de TV.

No entanto, por enquanto, não existe qualquer negociação para que isso aconteça. É provável que A Mulher do Viajante no Tempo nunca tenha novos episódios.

O elenco de A Mulher do Viajante no Tempo era estrelado por Theo James e Rose Leslie. A direção era de David Nutter, de Game of Thrones, com roteiro de Steven Moffat, de Sherlock.

Série ficou abaixo do esperado

Havia uma grande expectativa em torno de A Mulher do Viajante no Tempo, mas a série não correspondeu em termos de audiência.

Além disso, o seriado dividiu opiniões entre a crítica e o público. Por ser uma produção da HBO, alguns consideraram que ficou bem abaixo do esperado.

No Brasil, A Mulher do Viajante no Tempo está disponível pela HBO Max.

Victor Carvalho