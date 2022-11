Renovada ou cancelada? Netflix decide futuro de Bem-vindos à Vizinhança

A Netflix finalmente decidiu o futuro da série de suspense de Ryan Murphy, Bem-vindos à Vizinhança, após seu sucesso recente no streaming.

O streaming decidiu renovar o seriado criado por Murphy para uma segunda temporada, continuando com o mistério do Vigia (via CBR).

Além de Bem-vindos à Vizinhança, a plataforma renovou Dahmer: Um Canibal Americano para mais duas temporadas, e acompanhará outros assassinos em série na antologia.

“A equipe criativa de Ryan Murphy e Ian Brennan em Dahmer, juntamente com o [produtor] Eric Newman em Bem-vindos à Vizinhança, são contadores de histórias magistrais que cativaram o público em todo o mundo”, disse o chefe da Netflix, Bela Bajaria.

“A força consecutiva dessas duas séries se deve à distinta voz original de Ryan Murphy, que criou sensações culturais e estamos entusiasmados em continuar contando histórias nos universos de Dahmer e Vem-vindos à Vizinhança”, comentou Bajaria.

A série Bem-vindos à Vizinhança faz sucesso na Netflix.

Grande sucesso da Netflix

A série Dahmer: Um Canibal Americano, teve uma grande polêmica quando se tratou do rótulo LGBTQ+ no streaming, com a Netflix tendo removido.

Durante um tempo, Dahmer fez sucesso no streaming, mas Bem-vindos à Vizinhança acabou tomando seu lugar no topo de séries mais assistidas.

O seriado mostra a verdadeira história da família Broaddus, que é assediada por um stalker que é conhecido como Vigia.

As atrizes Naomi Watts e Jennifer Coolidge já revelaram que gostariam de uma segunda temporada, para explorar uma briga muito esperada.

Embora não haja mais detalhes sobre a segunda temporada de Bem-vindos à Vizinhança, o segundo ano deve responder algumas questões do final da primeira temporada.

Bem-vindos à Vizinhança e Dahmer: Um Canibal Americano estão disponíveis na Netflix.

