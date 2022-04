Renovada ou cancelada? Netflix decide futuro de Coração Marcado

Se você gostou da novela colombiana Coração Marcado, a Netflix tem uma boa notícia para você!

Nesta sexta-feira, 29 de abril, a plataforma de streaming divulgou em suas redes sociais oficiais um vídeo do elenco confirmando a renovação da série, que voltará em breve para uma segunda temporada.

Uma data, no entanto, ainda não foi divulgada.

“Depois de se tornar um sucesso global poucos dias após sua estreia na Netflix, a história de Camila Duarte, Zacarías Cienfuegos e Simón Duque continuará fazendo o coração dos espectadores bater mais forte em uma nova temporada de Coração Marcado”, diz a descrição do vídeo.

Confira logo abaixo o anúncio de renovação de Coração Marcado, da Netflix:

Mais sobre Coração Marcado

Coração Marcado, nova série colombiana da Netflix, é uma criação de Leonardo Padrón.

O suspense traz em seu elenco nomes como Michel Brown, Ana Lucía Domínguez, Sebastián Martínez e Margarita Muñoz.

Sinopse oficial: A esposa de Simón é assassinada para que seu coração seja extraído e transplantado para Camila, casada com um homem rico. Em busca de vingança, Simón entra no perigoso mundo do tráfico de órgãos. Nessa missão frenética, ele acaba se apaixonando por Camila, a mulher que sobreviveu graças ao coração de sua esposa assassinada. O que será que vai acontecer quando os dois descobrirem a verdade?

A primeira temporada de Coração Marcado já está disponível na Netflix.