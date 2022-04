Renovada ou cancelada? Netflix decide futuro de Space Force

A coisa não está boa para Greg Daniels e Steve Carell.

Space Force, série da Netflix que estreou em 2020 na plataforma de streaming, não chegará a uma terceira temporada.

A plataforma de streaming deu a notícia com exclusividade ao portal Deadline nesta sexta-feira, 29 de abril, confirmando o cancelamento da série.

A decisão vem dois meses e meio após o lançamento da segunda temporada, que chegou dia 18 de fevereiro ao streaming e teve uma curta presença no TOP 10 de produções mais vistas diárias da Netflix.

Mais sobre Space Force

Space Force estreou na Netflix em 2020 com a promessa de ser uma nova série de comédia parecida com The Office, mas não conseguiu conquistar o público nem mesmo com seu grande elenco, que conta com nomes como Steve Carell e John Malkovich.

Com a audiência mais baixa que o esperado e a crítica morna, a Netflix diminuiu o orçamento da série em sua segunda temporada, que deixou de ser gravada em Los Angeles para ser filmada em Vancouver, no Canadá. Mesmo assim, Space Force não resistiu e foi cancelada.

Sinopse da segunda temporada: O general Naird e sua azarada equipe precisam provar seu valor a uma nova administração e, ainda por cima, lidar com desafios interpessoais. Agora, resta saber se o grupo vai se unir ou desmoronar de vez com toda essa pressão.

As duas temporadas de Space Force continuam disponíveis na Netflix.