Renovada ou cancelada? Netflix decide o futuro de Love, Death & Robots

A série animada de sucesso Love, Death + Robots teve seu futuro definido pela Netflix.

Segundo o ComicBook, a série foi renovada para uma quarta temporada no streaming, após a boa avaliação dos críticos sobre o terceiro ano.

Continua depois da publicidade

Apesar de renovada, não há maiores detalhes sobre a quarta temporada da série. Uma previsão de lançamento não foi revelada.

O novo ano está intitulado como Love, Death + Robots: Volume IV, e deve começar a ser produzido em breve.

“A primeira sequência direta na história de Love, Death + Robots – da mente do aclamado romancista de ficção científica John Scalzi. tour relâmpago estudando estratégias pós-apocalípticas de sobrevivência humana antes que a humanidade fosse finalmente extinta”, diz a sinopse da terceira temporada.

Love, Death & Robots na Netflix

Love, Death & Robots é uma das animações mais diferenciadas da Netflix e é comparada a Black Mirror pelo seu formato.

A série é uma coleção de histórias que misturam os gêneros de ficção científica, fantasia, terror e comédia.

A plataforma de streaming afirma que é uma série com personagens “de produto sensitivo, soldados lobisomens e robôs selvagens”.

A Blur Studio, de Tim Miller, fica com a produção. David Fincher é o produtor-executivo da animação. Antes, o diretor trabalhou com a Netflix em séries como House of Cards e Mindhunter.

Love, Death & Robots está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.