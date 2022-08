Renovada ou cancelada? Netflix decide o futuro de The Umbrella Academy

A Netflix decidiu qual será o futuro de The Umbrella Academy na plataforma.

Após a terceira e tão aguardada temporada ir ao ar em junho, a plataforma renovou a série para o quarto ano, continuando o grande sucesso. No entanto, será a última temporada.

Steve Blackman, criador do programa de heróis da Netflix, revelou estar animado para o último ano, com uma história planejada e incrível (via THR).

“Estou tão animado que os fãs incrivelmente leais de The Umbrella Academy poderão experimentar o final apropriado para a jornada dos irmãos Hargreeves que começamos há cinco anos”, disse ele.

“Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos uma história incrível pela frente para a quarta temporada, que terá fãs na ponta de seus assentos até os minutos finais”, comentou o criador.

A quarta temporada não possui mais detalhes adicionais, e a Netflix deve revelar em breve outras adições no elenco.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore irão retornar para seus papéis.

A quarta temporada de The Umbrella Academy não tem previsão de lançamento na Netflix.

