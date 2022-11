Renovada ou cancelada? Netflix define o destino de Sandman

Após meses de especulação, a Netflix finalmente tomou uma decisão sobre Sandman, uma das séries de sucesso no ano.

A série da DC foi oficialmente renovada para a segunda temporada, e o streaming promete contar muitas novas histórias lidas nos quadrinhos (via ScreenRant).

O streaming tomou uma atitude, anunciando na noite do mesmo dia em que a conta oficial da DC publicou a renovação e logo apagou a mensagem no Twitter.

No momento, não há informações sobre quando a produção do segundo ano será iniciada, embora possa ser logo em 2023.

A Netflix também não divulgou quem fará parte do elenco da segunda temporada, ou quantos episódios a nova temporada terá.

Sandman pode adaptar o que na 2ª temporada?

Mesmo que não tenha detalhes sobre o enredo da segunda temporada, os quadrinhos escritos por Neil Gaiman fornecem uma base para o novo ano.

A primeira temporada adaptou os dois primeiros de seus romances, então, caso continue, o segundo ano pode adaptar Terra dos Sonhos e Estação das Brumas.

O episódio 11 de Sandman contou a história Sonho de Mil Gatos, que faz parte do quadrinho Sandman: Terra dos Sonhos.

A primeira temporada ainda criou uma história do mesmo volume da graphic novel, fazendo Morpheus interagir com William Shakespeare.

O final do primeiro ano ainda viu Lucifer prometer vingança contra Morpheus, indicando uma possível nova batalha entre os dois.

Sandman está disponível na Netflix.

