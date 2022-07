Resident Evil: Ator de Albert Wesker é familiar? Veja de onde você o conhece

A série em live-action de Resident Evil, da Netflix, traz uma abordagem diferenciada sobre os games da Capcom. No papel de Albert Wesker temos Lance Reddick, que a maioria dos fãs reconhecerá de outras franquias, séries ou filmes famosos.

O primeiro papel de grande destaque de Reddick foi em The Wire, uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, da HBO. Atualmente disponível no HBO Max, a série mostra a tentativa de um grupo de policiais em acabar com o crime organizado em Baltimore.

Reddick interpretou o tenente Cedric Daniels nas cinco temporadas da série, geralmente liderando a operação que envolvia escutas posicionadas nas redondezas dos alvos da polícia. O ator é um dos maiores destaques da série, especialmente pelas suas broncas homéricas, que fazem qualquer um colocar o rabo dentre as pernas.

Mais sucessos

Depois disso, ele ingressou no elenco de Lost, na quarta temporada, como o misterioso Matthew Abaddon, que se torna uma peça importante do quebra-cabeças, que atraiu a atenção de tantos fãs.

Ele precisou deixar Lost, no entanto, quando seu personagem foi morto. Ele acreditava que continuaria na série após ser escalado em Fringe, mas acabaram matando o personagem.

Em Fringe ele se juntou a um elenco de destaque, formado por Anna Torv, John Noble e Joshua Jackson. A trama acompanha uma força-tarefa do FBI que investigava eventos paranormais, ligados a universos paralelos. Reddick interpretava o chefe desse departamento, Phillip Broyles.

Depois disso, Lance Reddick ingressou em outra franquia mundialmente famosa: John Wick.

Nos filmes com Keanu Reeves, ele interpreta Charon, o recepcionista do Hotel Continental, o hotel de assassinos da franquia. Ele até cuida do cachorro de Wick, enquanto o personagem de Reeves parte em suas missões.

Agora, ele faz parte do elenco de Resident Evil na Netflix, que já está disponível na plataforma de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.