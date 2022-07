Resident Evil bate recorde que nenhuma série quer bater

Logo após sua estreia na Netflix, Resident Evil: A Série garantiu sólidos números de audiência. A produção já figura no Top 10 de vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Porém, isso não significa que o público gostou da trama. Afinal, Resident Evil bateu um recorde indesejado, que nenhuma série quer repetir.

“Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis”, afirma a sinopse oficial de Resident Evil na Netflix.

Ella Balinska (As Panteras) e Adeline Rudolph (O Mundo Sombrio de Sabrina) interpretam as irmãs Jade e Billie Wesker. O elenco de Resident Evil conta também com Lance Reddick (American Horror Story) e Paola Núñez (Bad Boys Para Sempre).

Veja abaixo qual foi o recorde quebrado por Resident Evil na Netflix e confira por que a marca é tão indesejada.

Resident Evil provocou a fúria dos assinantes na Netflix

Adaptar games para a TV (ou para o cinema), não é uma tarefa fácil – e isso, os fãs de Resident Evil sabem muito bem.

Resident Evil: A Série estreou na Netflix em 14 de julho de 2022. Logo depois, a série superou alguns dos maiores sucessos do streaming e garantiu uma posição de destaque no Top 10 da plataforma.

No entanto, a série foi completamente detonada pelos assinantes da plataforma. Na verdade, ela quebrou recordes como um dos projetos mais mal avaliados do streaming.

A 1ª temporada de Resident Evil garantiu apenas 16% de aprovação do público no site Rotten Tomatoes. A reação crítica, por outro lado, foi mais calorosa: 51% das resenhas profissionais curtiram a estreia.

Nas redes sociais, inúmeros espectadores criticaram a trama, os personagens, o elenco e o tom de Resident Evil: A Série.

“O Resident Evil da Netflix é um lixo entediante e sem sentido. Não tem nada a ver com seu material de base”, comentou um assinante da Netflix no Twitter.

Para a maioria dos espectadores, o grande problema de Resident Evil é o fato da série contar uma história bem diferente da narrativa dos games da Capcom.

“Se eles seguissem a história dos livros e dos games, seria uma série incrível. Que vergonha, Netflix”, analisou outro espectador.

Alguns twitteiros compararam a produção da Netflix com os filmes de Resident Evil, protagonizados por Milla Jovovich.

“A série é tão ruim que faz os filmes da Milla Jovovich parecerem obras de arte”, brincou outro internauta.

Mesmo com as críticas dos espectadores, Resident Evil: A Série recebeu elogios da imprensa especializada.

O site GameSpot, por exemplo, classificou Resident Evil: A Série como “a melhor adaptação da franquia de zumbis”.

A 1ª temporada de Resident Evil está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.