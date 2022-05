Resident Evil da Netflix vai explicar como personagem dos games ainda está vivo

Resident Evil: A Série aparentemente se passa no mesmo universo dos games da Capcom, mas traz de volta um personagem que já morreu nos jogos: Albert Wesker. O showrunner da série da Netflix, Andrew Dabb, comentou sobre como isso será abordado.

‎Faltando apenas alguns meses para a estreia do programa, a ‎‎Entertainment Weekly‎‎ ‎‎conversou com o showrunner Andrew Dabb para discutir ‎‎Resident Evil‎‎.

Quando perguntado se a série abordará como Albert Wesker ainda está vivo, o roteirista ‎‎confirmou que será explicado, mas não entrou em muitos detalhes.

‎”Se você conhece os jogos, Wesker está morto. Ele foi explodido por um lançador de foguetes em um vulcão. Eu não quero entregar muito, mas vou dizer que as explicações de por que Wesker é do jeito que ele é e como ele ainda está vivo andam de mãos dadas”, disse o showrunner.

A série de Resident Evil na Netflix

A série terá Andrew Dabb como showrunner. Recentemente, ele trabalhou como showrunner também em Supernatural.

A série será produzida pela Constantin Films, responsável pelos seis filmes da franquia, estrelados por Milla Jovovich.

A trama da série se desenrolará em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

Nos jogos da Capcom, os zumbis ficaram contidos em Raccoon City, com outros locais passando por crises similares, mas em razão de experimentos separados daqueles conduzidos na cidade americana.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A série de Resident Evil na Netflix chega em 14 de julho de 2022.