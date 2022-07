Resident Evil: Explicamos o final da 1ª temporada na Netflix

A série em live-action de Resident Evil chegou à Netflix e traz duas linhas do tempo. Uma delas se passa em 2022 e a outra em 2036. O fim da primeira temporada pode ter deixado alguns fãs confusos em relação a alguns aspectos. Mergulharemos nisso agora.

Em 2036, uma adulta Jade Wesker (Ella Balinska), viaja por Londres e vários outros lugares infestados de zumbis para encontrar uma cura. Ela está sendo perseguida pela Corporação Umbrella, a organização que é considerada a razão do apocalipse.

Em 2022, vemos a jovem Jade (Tamara Smart) e sua irmã gêmea Billie (Siena Agudong) se mudando para New Raccoon City com seu pai, Albert Wesker (Lance Reddick).

Enquanto as duas garotas, Jade e Billie, se acomodam em seu novo ambiente, seu pai, Albert começa seu trabalho na Umbrella Corporation, onde se envolve no desenvolvimento de uma droga chamada Joy.

O final da 1ª temporada de Resident Evil

O episódio final começa no ano de 2030, onde Jade e Amrita (Ayushi Chhabra) estão experimentando sinais elétricos em um pequeno lagarto zumbi.

Em 2022, Roth (Anthony Oseyemi) traz Jade e Billie de volta para sua casa para que possam fazer as malas e ir embora com a Umbrella. Evelyn (Paola Nuñez) conversa com Bert (um dos clones de Albert Wesker) sobre o acidente que aconteceu, porque ele saiu com as meninas enquanto fingia ser Albert.

Ela diz a ele que se ele para ajudar com um projeto dela (que é outro zumbi bizarro envolto em uma espécie de tanque de água), ela permitirá que ele fique com as meninas em uma casa própria.

Enquanto Roth espera que as meninas terminem de fazer as malas, Jade e Billie tentam se acalmar. Elas planejam fugir com a ajuda dos passaportes e dinheiro que está escondido em um grande saco.

Jade mantém Roth ocupado, e Billie fica com a bolsa. Elas tentam escapar, mas Roth as alcança. A situação tensa desencadeia algo dentro de Billie, e ela entra em modo zumbi e ataca Roth.

Enquanto eles brigam, Billie diz a Jade para fugir. Depois da hesitação inicial, ela faz isso entrando em um dos becos de New Raccoon City. Já em 2036, Jade e Billie (Adeline Rudolph) ficam na frente da horda de zumbis, que Jade atraiu para o acampamento improvisado da Umbrella. Enquanto Billie desencadeia o inferno com seus drones, Jade volta para o navio.

Jade pede a Saqim (George Jackos) que solte o crocodilo gigante para que ele possa atacar Billie e o resto dos soldados antes que eles possam chegar aos sobreviventes.

Saqim hesita, mas então, com a ajuda de Arjun (Ahad Raza Mir) e Jade, ele desperta o monstro. No flashback, Roth traz Billie para Evelyn e, depois de ver sua marca de mordida, ela percebe que foi ela quem foi mordida pelo cachorro naquela noite fatídica.

Depois de trocar farpas, Billie pergunta a Evelyn se ela pode ajudá-la com sua doença, e ela diz que é a única que pode. De volta à casa de Evelyn, Diana começa a mostrar efeitos colaterais muito visíveis da pílula Joy, que Evelyn colocou em seu vinho. Simon (Connor Gosatti) está compreensivelmente assustado com isso. Mas antes que ele possa processar o que está acontecendo, Jade chega pedindo ajuda.

Enquanto Diana se ocupa com o cachorro Pablo, Simon leva Jade para fora e ouve sua história sobre os clones e tudo o que aconteceu com ela e Billie nas últimas 24 horas.

Quando Jade menciona as pílulas de Joy, Simon percebe que algo está errado. Ele confronta Diana, que corta o dedo e “não sente nada”. Simon pergunta se as pílulas são dela, e ela diz que não são. Evelyn faz testes em Billie.

É quando ela recebe um telefonema de Simon, perguntando sobre as pílulas que ela deu a Diana. A conversa se transforma em uma discussão, pois Simon não consegue acreditar no que Evelyn fez, e Evelyn não consegue explicar a extensão de seus planos.

Enquanto isso, a assistente de Evelyn injeta algo em Billie e ela começa a agir novamente. Instantaneamente, cortamos para Billie adulta ainda chovendo o inferno sobre os zumbis.

Licker na série de Resident Evil

Fuga conveniente

Billie acha que está livre agora porque matou todos os zumbis. Mas é aí que a terra começa a tremer, e o crocodilo gigante aparece diante dela com a intenção de matar todos em sua vizinhança.

Arjun e Jade voltam para seus aposentos, satisfeitos por terem parado a Umbrella, por enquanto. No entanto, esse alívio dura pouco, pois eles percebem que sua filha Bea está desaparecida. Descobrimos que ela está às margens do lugar onde o crocodilo monstruoso está atacando a Umbrella. Ela pegou um bote salva-vidas e chegou lá sozinha.

Simon e Jade invadem a Umbrella. Billie, que foi injetada com adrenalina, aparentemente dirige a injeção através do olho da enfermeira e corta o rosto de Evelyn.

Ao tentar escapar, Billie alucina e é trazida de volta à normalidade por Bert. Simon e Jade encontram Albert. Bert traz Billie para o resto do grupo.

Todos tentam escapar, mas o prédio começa a se trancar para que ninguém possa sair. Billie, no presente, tenta fugir do crocodilo e mal consegue chegar ao helicóptero. Jade e Arjun correm de volta para a costa para chegar a Bea, e seu barco é afundado pelo crocodilo.

Ao sair, Billie fica selvagem novamente e morde Simon no braço. Por alguma razão, eles simplesmente caminham até Evelyn e se entregam a ela. Evelyn mata Simon, porque ele está infectado.

Todos ficam chocados com essa reviravolta, e Jade começa a chorar. Depois disso, eles tentam escapar. Todo mundo milagrosamente sai de lá vivo, mesmo que haja um bando de pistoleiros ao redor deles. Jade e Arjun também sobrevivem ao ataque do crocodilo, e ela sai em busca de Bea.

O crocodilo encontra Bea e começa a persegui-lo. Mas assim que chega perto o suficiente para comê-la, ele para e se senta ao lado dela para ser acariciado.

Essa tentativa de momento fofo é massacrada por Billie, que atira no crocodilo com todos os tipos de explosivos, matando a criatura.

Bea foge e encontra Jade convenientemente. Billie encontra a mãe e a filha. Billie assume que Jade mexeu com o DNA de Bea para torná-la imune a monstros e zumbis.

Então elas começam a discutir sobre como elas são “gêmeas” e como Billie se tornou quem ela sempre quis ser no dia em que o cachorro a mordeu. Qualquer que seja. Billie atira no estômago de Jade e leva Bea embora.

Em busca de Ada Wong

Enquanto Billie, Jade, Bert e Albert tentam escapar das instalações da Umbrella, eles percebem que suas chances de fazê-lo estão cada vez menores. Então, eles vêm com um plano.

Albert e Bert preparam um dispositivo explosivo, mas percebem que alguém precisa acender o pavio. Assim, alguém tem que ficar para trás. Eles têm esse falso momento emocional quando Albert decide fazer isso para pagar por seus pecados.

Albert escreve algo em um pedaço de papel, dá a Jade e diz a ela para encontrar a mulher cujos detalhes estão escritos lá. Bert, Jade e Billie fogem enquanto Albert acende seu isqueiro para explodir o lugar.

Evelyn entra e atira na mão dele, junto com o isqueiro. Ela começa a falar sobre como ela vai mudar o mundo. Albert ainda consegue iniciar um incêndio, o que leva um bom tempo para chegar aos cilindros inflamáveis ​​para que Evelyn possa chegar a um lugar seguro, porque a trama precisa dela, enquanto seus soldados mal se movem.

Bert, Jade e Billie observam a explosão de longe. No presente, Jade pega sua arma enquanto segura sua ferida.

Bert, Billie e Jade deixam New Raccoon City. Evelyn é retirada dos escombros. O zumbi que estava no tanque de água agora está livre.

O pedaço de papel tem o nome Ada Wong nele. Aqueles que jogaram os games saberão sobre ela: ela é uma espiã que é conhecida por lidar com todos os tipos de situações desagradáveis ​​sem nenhum sentimento de remorso ou culpa.

Ela havia trabalhado com o Dr. Albert Wesker (nos jogos) e estava lá quando Raccoon City caiu. Ela é conhecida por mudar de aliança o tempo todo. Embora não esteja muito claro, ela trabalha para uma empresa rival da Umbrella Corporation.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

