Resident Evil: Netflix revela causa da epidemia em vídeo misterioso

A Netflix divulgou hoje um novo trailer de Resident Evil, sua mais nova série baseada no jogo da Capcom.

O programa inédito é assinado por Andrew Dabb, conhecido principalmente por seu trabalho nas temporadas finais de Supernatural.

No novo vídeo, havia um QR Code uma URL para o site UmbrellaIsJoy.com, que leva os fãs a um vídeo oculto que mostra a causa por trás da epidemia de Resident Evil.

Segundo este vídeo oculto, o surto veio em decorrência deu uma nova droga que Wesker estava desenvolvendo para a Umbrella Corporation. Essa droga funciona como um antidepressivo e seus efeitos visam controlar o TOC e a ansiedade.

Sua fórmula leva o perigoso T-vírus, que já é conhecido entre os fãs da franquia por transformar humanos em criaturas zumbis. Dessa forma, uma nova epidemia pode estar prestes a acontecer.

Andrew Dabb confirmou que os acontecimentos de Resident Evil são canônicos e ligados ao do video-game e, dado que Wesker está vivo e tem filhas adolescentes, a aposta é que na série ele realmente tenha dado origem à epidemia de forma acidental, nas melhores das intenções.

Confira o vídeo logo abaixo:

A série de Resident Evil na Netflix

A série de Resident Evil terá Andrew Dabb como showrunner. Recentemente, ele trabalhou como showrunner também em Supernatural. O projeto será produzido pela Constantin Films, responsável pelos seis filmes da franquia, estrelados por Milla Jovovich.

A trama da série se desenrolará em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A série de Resident Evil chega dia 14 de julho de 2022 ao catálogo da Netflix.