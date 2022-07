Resident Evil: O que começou o apocalipse zumbi na série da Netflix

A série em live-action de Resident Evil chegou à Netflix e adapta livremente os games da Capcom. Portanto, é natural que a causa do apocalipse zumbi tenha sido alterada. Veremos como isso ocorre no seriado.

Antes de mais nada, é importante lembrar que, nos jogos, não há um apocalipse de fato. Ao longo da franquia, as contaminações são restringidas a locais específicos, como a mansão no primeiro, Raccoon City no 2 e 3 (e derivados) e por aí vai. Na série da Netflix é diferente.

Na primeira temporada de Resident Evil , fica claro que até o ano de 2036, houve alguma forma de crise mundial, e Zeros (como os zumbis são chamados) vagam pelo planeta.

Eles são criaturas mortíferas, horríveis e parecidas com zumbis que podem infectar qualquer pessoa com o T-Vírus com uma única mordida.

Mas como os zeros vieram a existir em primeiro lugar? E por que o T-Vírus foi criado em primeiro lugar? O design do T-Vírus foi para criar propositalmente o monstruoso zero, ou foi apenas um experimento que deu errado?

Como o apocalipse começa em Resident Evil

A origem dos zeros é culpa puramente da Corporação Umbrella. Sua CEO de 2022, Evelyn Marcus, está desesperada para seguir os passos de seu pai.

E, por isso, ela quer continuar seu trabalho sobre o T-Vírus, que provoca vários incidentes que causam “o fim”.

Como Evelyn está desesperada para eliminar doenças como ansiedade e depressão, ela ignora qualquer um dos horríveis efeitos colaterais que o T-Vírus e uma droga recém-criada, Joy, podem ter no público. E são esses mesmos efeitos colaterais que transformam um indivíduo normal e saudável em um zero.

Embora a primeira temporada de Resident Evil não tenha nos mostrado como o problema se tornou tão difundido, é provável que as temporadas subsequentes contem essa história ao seu público.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

