Resident Evil: Preciso assistir os filmes antes de ver série da Netflix?

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Resident Evil: A Série chama a atenção dos espectadores na plataforma. Muita gente se pergunta: é necessário assistir aos filmes com Milla Jovovich antes de conferir a produção do streaming? E além disso, o lançamento é um reboot ou continuação?

“Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis”, afirma a sinopse oficial de Resident Evil: A Série.

O elenco de Resident Evil: A Série é liderado por Ella Balinska (As Panteras), Lance Reddick (John Wick), Adeline Rudolph (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Paola Núñez (Bad Boys Para Sempre).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a relação entre a nova série da Netflix e os filmes de Resident Evil; confira.

O que é preciso saber antes de assistir Resident Evil: A Série?

Assinantes da Netflix podem comemorar: não é necessário fazer qualquer tipo de “dever de casa” antes de assistir Resident Evil: A Série. Afinal, a nova produção da plataforma existe em uma linha de tempo própria.

O fato de Resident Evil: A Série existir fora da linha do tempo original de Resident Evil não é exatamente uma surpresa.

Produzidos pela Capcom, os games de Resident Evil deram origem a diversas franquias, particularmente nos cinemas.

Os filmes protagonizados por Milla Jovovich, por exemplo, existem em uma continuidade diferente dos games. O longa Bem-Vindos a Raccoon City, por sua vez, ignora todos os eventos dos filmes anteriores.

A nova série da Netflix adota uma premissa parecida com a do filme Resident Evil: Bem-vindos a Raccoon City, lançado em 2021.

Na nova versão de Resident Evil, o T-Vírus só começa a ser disseminado em 2022. A série tem início quando o Dr. Albert Wexler – interpretado por Lance Reddick – é promovido para um cargo importante na corporação Umbrella.

A promoção chega em meio ao lançamento do antidepressivo Joy, outra criação da empresa. Junto com as filhas Jade e Billie, Wesker se muda para Raccoon City. Porém, na produção da Netflix, a cidade ganha o nome de Nova Raccoon City.

A partir daí, a trama de Resident Evil: A Série se desenvolve em duas linhas do tempo. A primeira, como citamos acima, é ambientada em 2022.

Depois de mostrar as origens do T-Vírus, a série de Resident Evil salta para o futuro e aborda a destruição causada pelo apocalipse biológico.

Em um futuro distópico, a sociedade é reduzida a poucos milhões de refugiados. Os sobreviventes vivem em cidades muradas, sob a constante ameaça dos bilhões de zumbis mutantes.

A 1ª temporada de Resident Evil: A Série já está disponível na Netflix.

