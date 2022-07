Resident Evil: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Violenta, assustadora e cheia de reviravoltas, Resident Evil: A Série tem feito grande sucesso na Netflix. Embora tenha dividido a opinião do público e da crítica especializada, a produção garantiu ótimos níveis de audiência na plataforma. Sendo assim, será que a série de terror ganhará um segundo ano?

“Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis”, afirma a sinopse oficial de Resident Evil na Netflix.

Ella Balinska (As Panteras) e Adeline Rudolph (O Mundo Sombrio de Sabrina) interpretam as irmãs Jade e Billie Wesker. O elenco de Resident Evil conta também com Lance Reddick (American Horror Story) e Paola Núñez (Bad Boys Para Sempre).

Listamos abaixo tudo que já sabemos sobre o status, elenco, trama e estreia da 2ª temporada de Resident Evil na Netflix; confira.

Resident Evil: A Série terá 2ª temporada na Netflix?

Antes de mais nada, é importante lembrar que a Netflix ainda não renovou Resident Evil: A Série para a 2ª temporada.

Para decidir o destino de suas produções originais, a Netflix costuma levar em conta dois aspectos: o custo de produção e a audiência.

No catálogo da plataforma, Resident Evil garantiu ótimos números de audiência. Além de figurar no Top 10 internacional do streaming, a série está no ranking de vários países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos.

Além disso, em uma entrevista recente, o showrunner Andrew Dabb afirmou estar “construindo a história da 2ª temporada”.

“Minha última série teve umas 15 temporadas. Então, essa precisa ter umas 20. Precisamos superar! Vocês entendem?”, comentou o produtor, fazendo referência à duradoura Supernatural.

Quem retorna em Resident Evil 2?

Caso a Netflix decida renovar Resident Evil para a 2ª temporada, uma boa parte do elenco principal deve retornar nos novos episódios.

Sendo assim, os fãs podem aguardar o retorno de Ella Balinska (Jade Wesker), Adeline Rudolph (Billie Wesker), Lance Reddick (Albert Wesker), Paola Nuñez (Evelyn Marcus) e Ahad Raza Mir (Arjun).

Além disso, a 2ª temporada deve contar o reforço de alguns dos personagens mais icônicos dos games de Resident Evil – como Ada Wong, Chris Redfield, Jill Valentine e Leon Kennedy.

De que fala a 2ª temporada de Resident Evil?

A 1ª temporada de Resident Evil termina com Jade descobrindo que seu pai deseja contatar Ada Wong.

Esse easter egg abre a porta para diversas possibilidades dos games. Em uma entrevista recente, Andrew Dabb discutiu suas expectativas para os novos episódios.

“Vamos nos divertir! E também vamos abordar mais aspectos dos games, com mais personagens”, comentou o produtor.

O fato de Resident Evil ser ambientada em duas linhas do tempo amplia o potencial narrativo da 2ª temporada.

“A ideia é terminar a história do presente na época em que a epidemia se torna global. A história da 1ª temporada se passa em uns 10 dias… Então, é como a série Deadwood, certo? Em Deadwood, cada temporada se desenvolvia em uma semana. Estamos nesse reino. No final das contas, as linhas do tempo de 2022 e 2036 vão convergir. A partir daí, vocês entenderão como a Jade do futuro é diferente da Jade do presente, e como ela se tornou essa pessoa”, explicou Dabb.

Deadwood, para quem não conhece, é uma série de faroeste que foi exibida pela HBO entre 2004 e 2006.

Data de estreia de Resident Evil 2 na Netflix

Como a Netflix ainda não renovou Resident Evil para uma 2ª temporada, fica difícil prever a data de estreia dos novos episódios.

Se a plataforma der o sinal verde ainda em 2022, as gravações podem começar no final do ano. Sendo assim, os novos capítulos podem estrear na Netflix no segundo semestre de 2023 ou em meados de 2024.

Enquanto isso, você pode assistir à 1ª temporada de Resident Evil na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.