Respire!: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Eletrizante, dinâmica e cheia de reviravoltas, Respire! está fazendo o maior sucesso na Netflix. Após a estreia, a produção não demorou nem 2 dias para atingir o topo do ranking da plataforma. Quem já maratonou os 6 episódios quer saber: a série terá uma 2ª temporada no streaming? Ou a história de Liv já chegou ao fim?

“Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios”, afirma a sinopse oficial de Respire!.

Continua depois da publicidade

Respire! é ancorada por uma poderosa performance de Melissa Barrera (Pânico). O elenco da série conta também com Jeff Wilbusch (Oslo) e Austin Stowell (A Ilha da Fantasia).

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Respire!, na Netflix; confira.

Por que Respire! não terá uma 2ª temporada na Netflix?

Infelizmente, tudo indica que Respire! não terá uma 2ª temporada na Netflix. Mesmo com o sucesso dos episódios, a série não deve ganhar uma continuação.

Afinal de contas, Respire! foi produzida como uma minissérie. A intenção dos showrunners Martin Gero e Brendan Gall era contar uma história única, com início, meio e fim.

“Há uns 4 anos, estávamos trabalhando em Blindspot, uma das séries mais ‘barulhentas’ da TV. A partir daí, começamos a especular. Como poderíamos produzir uma série realmente ‘quieta?’. Morando nos Estados Unidos, estávamos lidando com uma grande ansiedade. Por isso, foi incrivelmente restaurador retornar à natureza do Canadá”, comentou Gero, em uma entrevista recente.

Foi em meio à natureza canadense que os showrunners tiveram a ideia de criar a minissérie Respire!.

“A perspectiva de um thriller sereno, uma série que poderia ser assustadora e urgente, mas ao mesmo tempo, contar com momentos de serenidade, começou a se desenvolver”, concluiu Gall.

O episódio final de Respire! oferece um desfecho satisfatório para a história da protagonista Liv, e com isso, fecha as portas para uma possível continuação.

“Após sobreviver a um acidente de avião, um urso, e um rio realmente assustador, Liv garante o final feliz que tanto merece. Por isso, Respire! não precisa de uma 2ª temporada”, afirma a análise de um site britânico.

Mesmo assim, ainda existe a possibilidade da Netflix renovar Respire! para a 2ª temporada. Afinal, a série se tornou um grande sucesso de audiência.

Essa possibilidade, porém, é improvável. Normalmente, apenas minisséries extremamente bem sucedidas garantem renovações para novos episódios.

Respire!, como citamos anteriormente, garantiu grande audiência na Netflix. Porém, a série falhou em conquistar a crítica especializada.

Nos últimos anos, a Netflix transformou algumas minisséries em séries. Entre elas, destacam-se a popular Round 6 e a aclamada A Maldição.

Até o momento, Respire! não terá uma 2ª temporada na Netflix. Você já pode assistir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.