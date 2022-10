Reta final de The Walking Dead continua trágica tradição

The Walking Dead exibe, atualmente, sua temporada final. Em “Variant”, o 19º episódio do 11º ano, a série continua uma trágica – mas pouco conhecida – tradição. Ao preparar o desfecho, a produção começa a abrir caminho para a despedida de personagens importantes e oferecer aos fãs uma conclusão satisfatória.

Os episódios finais de The Walking Dead adaptam as HQs da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Vale lembrar que, mesmo com o fim de The Walking Dead, o universo dos zumbis continua na AMC. A série já conta com dois spin-offs em exibição (Fear the Walking Dead e World Beyond), e em breve, deve ganhar mais produções derivadas.

Revelamos abaixo como a 11ª e última temporada de The Walking Dead continua uma trágica tradição da série; confira.

Ao dar presente, Eugene fica em perigo em The Walking Dead

Em “Variant”, Eugene Porter (Josh McDermitt) encara os erros do passado e decide se entregar para a Commonwealth.

A atitude representa uma espécie de “redenção” para o personagem de The Waking Dead, já que o personagem passou quase toda sua trajetória se escondendo atrás de parceiros mais fortes.

Sabendo que seus atos culminaram na morte de Sebastian Milton, Eugene entende as consequências e decide pôr fim à covardia.

Antes de deixar o esconderijo, Eugene presenteia Rosita com uma gravata turquesa. Os personagens se abraçam, e Eugene parte em direção ao destino.

Muitos fãs não perceberam, mas ao passar o presente para Rosita, Eugene continua uma trágica tradição de The Walking Dead – e ao mesmo tempo, se coloca em grande perigo.

Em The Walking Dead, a morte é uma constante. Os sobreviventes não enfrentam apenas os mortos-vivos, mas também as comunidades inimigas e os humanos que perderam a cabeça em meio ao apocalipse.

Na trama da série, a cena de Rosita e Eugene está longe de ser a primeira vez que um personagem “herda” uma lembrança importante de um companheiro condenado.

Judith Grimes, por exemplo, recebe a arma do pai e o chapéu do irmão após o desaparecimento de Rick e a morte de Carl.

O icônico chapéu de xerife de Rick, é passado para Carl, tornando-se assim uma verdadeira herança de família.

Em outro exemplo importante, antes de deixar Alexandria, Morgan Jones entrega sua armadura para Carol, que por sua vez, passa o item para Henry.

Infelizmente, Henry morre pouco tempo depois. A partir daí, a herança de Morgan é assumida por Lydia.

Dessa forma, ao aceitar o presente de Eugene, Rosita continua o legado do personagem de The Walking Dead e o mantém para sempre em sua mente.

