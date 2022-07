Retorno de Smallville tem data de estreia revelada

Tom Welling e Michael Rosenbaum vão lançar um podcast sobre Smallville. O projeto com os intérpretes de Clark Kent e Lex Luthor na série já havia sido anunciado, e agora há uma data de estreia.

Conforme a Variety, o podcast, intitulado Talk Ville, será lançado em 13 de julho. Novos episódios estão programados para serem lançados às quartas-feiras posteriores.

A Cumulus Media disponibilizará o podcast nas maiores plataformas, incluindo Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, Google Podcasts e outros.

No programa, Welling e Rosenbaum vão reassistir todos os episódios de Smallville e revelar detalhes exclusivos dos bastidores.

Mais sobre Smallville e o podcast

“Junte-se aos colegas de elenco Tom Welling (Clark Kent) e Michael Rosenbaum (Lex Luthor), enquanto eles levam você aos bastidores de um dos maiores shows de todos os tempos, Smallville . Com essa dose semanal de nostalgia, você terá uma visão interna de como foi filmar cada episódio e ouvirá curiosidades que apenas aqueles no set poderiam lhe contar”, revela a sinopse do podcast.

Após ser cancelada pelo motivo dos roteiristas estarem sem ideias para Clark Kent, Smallville ganhou uma décima primeira temporada nos quadrinhos. A história se passa seis meses após Clark Kent ter se tornando o Superman. Ele chegou a encontrar Batman, e também os Lanternas Verdes.

“Uma interpretação da história de Superman mostra o jovem Clark Kent aprendendo a usar seus superpoderes em Kansas”, diz a sinopse da série.

Com Alfred Gough e Miles Millar sendo os roteiristas da série, o elenco conta com Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones III, Kristin Kreuk e Allison Mack, que não deve participar da série animada após ser presa por um escândalo por participar de uma seita.

Smallville está disponível no catálogo da HBO Max.

