Revelação chocante de autor muda tudo em A Roda do Tempo

Antes de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estrear no Prime Video, a plataforma já havia adaptado outra série literária de fantasia: A Roda do Tempo. Um dos autores dos livros recentemente fez uma declaração que muda a história consideravelmente.

Antes mesmo de A Roda do Tempo fazer sua tão esperada estreia, o serviço de streaming o renovou para uma segunda temporada em maio de 2021.

Pouco mais de um ano depois, a Amazon apostou alto novamente em A Roda do Tempo, renovando-a para uma terceira temporada.

No entanto, se a Amazon quiser que seu investimento em A Roda do Tempo realmente valha a pena, ela terá que garantir que a série realmente agrade tanto os espectadores casuais quanto os fãs dos livros que a inspiraram. Para tal, é preciso que os roteiristas estejam atentos aos desenvolvimentos dos romances.

Uma revelação em especial feio de Brandon Sanderson e muda muita coisa na história da franquia.

A Roda do Tempo é uma adaptação dos livros de Robert Jordan

Personagem não morreu em A Roda do Tempo

A Roda do Tempo foi criada por Robert Jordan, que morreu antes de terminar sua parte final. Felizmente, ele deixou notas suficientes para o autor Brandon Sanderson terminar o último livro da série, que eventualmente cresceu em três volumes separados.

A última parte da série, A Memory of Light, acabou sendo lançada em 2013. Com tudo isso em mente, Sanderson participou recentemente de uma transmissão ao vivo em homenagem ao 10º aniversário do romance.

Durante a transmissão ao vivo, Sanderson revelou que o personagem ardiloso conhecido como Lanfear, que os fãs acreditavam ter morrido, na verdade sobreviveu.

De fato, Sanderson revelou que Lanfear não apenas sobreviveu, mas também usou uma forma de controle mental mágico para manipular seu “assassino”, Perrin, para acreditar que ele a havia matado com sucesso.

No Brasil, A Roda do Tempo está agora disponível no Amazon Prime Video.

