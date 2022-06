Revelação em Obi-Wan Kenobi pode corrigir erro de décadas em Star Wars

Alerta de spoilers

Star Wars está repleto de erros de continuidade, como o fato de R2-D2 não ser lembrado por Ben Kenobi. Agora, Obi-Wan Kenobi trouxe uma revelação que pode corrigir um desses problemas.

O terceiro episódio da série do Disney+ estabelece que o Mestre Jedi tem um irmão, ou ao menos acha que tem.

“Acho que eu tinha um irmão, mas não me lembro dele”, disse Kenobi, recordando-se de sua vida antes de juntar-se à ordem Jedi.

Curiosamente, na versão original do roteiro de Star Wars: O Retorno de Jedi, o tio Owen era o irmão biológico de Obi-Wan. Isso foi cortado do filme, mas a novelização do filme deixou escapar uma fala em que o Mestre Jedi se refere a Owen como “seu irmão”.

“Sua mãe e eu sabíamos que ele descobriria eventualmente, mas queríamos manter vocês dois o mais seguros possível, pelo maior tempo possível. Então eu levei você para morar com meu irmão Owen, em Tatooine…”, diz o livro.

Pode ser que Obi-Wan Kenobi revele que Owen Lars seja irmão biológico de Ben, o que provaria que a galáxia muito, muito distante, na verdade, é a galáxia muito, muito pequena.

Obi-Wan Kenobi está disponível pelo Disney+ e está aproveitando grande sucesso.

