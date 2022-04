Revelado como amado personagem volta em The Flash

Atenção: cuidado com os spoilers dos episódios recentes de The Flash!

A série famosa da CW, The Flash, continua em andamento. No episódio lançado nesta semana nos Estados Unidos, chamado Death Rises, vimos que o personagem Deathstorm tem como objetivo fazer de Caitlin (Danielle Panabaker) sua noiva, mas não consegue transformá-la por completo já que ela ainda não está pronta.

Enquanto Deathstorm ainda aparece na forma dos queridos falecidos do Team Flash para se favorecer da dor alheia, tivemos a volta de um personagem icônico quando no final do episódio Iris (Candice Patton) se vê diante de Eddie Thawne (Rick Cosnett).

O retorno não é uma surpresa, uma vez que já havia sido anunciado há alguns meses. Mas, como sabemos segundo o showrunner de The Flash, Eric Wallace, Eddie terá um arco de vários episódios na 8ª temporada.

Wallace diz: “Não, esta é uma história muito, muito diferente. De novo. Sem spoilers aqui, mas vamos apenas dizer que Eddie voltando depois do 806 não é o que você está esperando.”

E, de fato, não é algo que os fãs haviam imaginado, já que ele não está retornando exatamente como Eddie, e sim mais uma manipulação de Deathstorm. No entanto, o próximo episódio, chamado Death Falls, mostrará o desenrolar dessa reviravolta.

“Foi muito divertido ter Rick de volta ao set com a turma. Lembro-me de falar com ele: ‘Sabe, você ajudou a criar esse legado na primeira temporada e estou muito feliz por poder trazê-lo de volta’. Quando eu disse a ele qual era o nosso plano, ele meio que riu e apenas disse: ‘Estou a bordo. Vamos fazer isso’. Então, sim, ele se divertiu, e nós nos divertimos muito tê-lo de volta. Espero que o público goste da reviravolta que vamos colocar em seu personagem”, diz Wallace.

The Flash pode ser cancelada

De acordo com o Hollywood Reporter, a CW estaria considerando cancelar The Flash, série baseada nos quadrinhos da DC. Por enquanto, ainda não é uma decisão em definitivo. Mas, é uma ideia que vem sendo discutida nos bastidores da CW.

A proposta seria encerrar The Flash com uma temporada com menos episódios. Apenas para que a série tenha uma chance de ser concluída, sem terminar do nada.

Por enquanto, ainda não se sabe se essa última temporada com menos episódios seria a própria nona temporada, anunciada recentemente pela CW.

Já existe a suspeita de que The Flash pode estar acabando desde que foi revelado que o ator Grant Gustin renovou o seu contrato para apenas mais uma temporada.

The Flash é estrelada por Grant Gustin desde a primeira temporada. O ator interpreta Barry Allen, que se torna o Flash após um acidente em um laboratório.

The Flash está disponível na Netflix.