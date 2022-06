Revelado como Game of Thrones influenciou Stranger Things 4

Stranger Things e Game of Thrones podem ser duas séries totalmente diferentes, mas um elemento na série da HBO inspirou outro na da Netflix.

Barrie Gower, designer do vilão Vecna, da quarta temporada de Stranger Things, revelou como o visual do personagem foi criado. Ele disse ao CinemaBlend que foi contratado para o seriado da Netflix em razão dos criadores da série terem gostado do trabalho que ele fez no Rei da Noite e em Chernobyl.

Continua depois da publicidade

“Os Duffers viram nosso trabalho em Game of Thrones, e eles realmente adoraram o Rei da Noite. Eles também adoraram nosso trabalho na série da HBO, Chernobyl, com todas as queimaduras de radiação, e acho que eles quase queriam uma combinação de dois, de certa forma. Percebendo que eles precisavam projetar um personagem – um novo vilão, uma nova presença para Stranger Things 4, que seria um vilão bastante icônico – sendo fãs do Rei da Noite em Game of Thrones, acho que eles estavam pensando: ‘Bem, por que não? Vamos abordar os caras que fizeram o Rei da Noite’. Acho que foi assim que conseguimos o show, então tivemos muita sorte por isso”, disse Gower.

“Acho que também é natural que muitos de nossos artistas que trabalharam em Game of Thrones também tenham trabalhado em Vecna. Então provavelmente há traços de suas habilidades de design e suas abordagens e apenas seus estilos na escultura e estilos na pintura que você provavelmente pode ver referências entre o Rei da Noite e Vecna ​​de certa forma, porque foi projetado e criado pelas mesmas pessoas . Então eu acho que é provavelmente por isso que há uma relação entre os dois”, continuou o designer.

A Batalha de Winterfell marcou Game of Thrones

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.