Revelado por que Tommy volta a beber em Peaky Blinders

Tommy Shelby começou a sexta temporada de Peaky Blinders sóbrio, mas apresenta uma recaída poucos episódios mais tarde.

O vício de Tommy sempre foi um dos assuntos centrais da série, e ver Tommy trocar uísque por água foi uma grande mudança positiva, mas não durou muito tempo.

Continua depois da publicidade

Ele voltar a ter contato com a bebida acaba tendo consequências desastrosas na série, mas o que o levou a voltar a beber?

O site Screen Rant selecionou os possíveis motivos:

A relação de Tommy com a bebida

Tommy não lidou bem com a morte de Polly: ele tentou se matar e acabou percebendo que o álcool tinha grande influência em suas ações, e por isso resolveu parar de beber no final da quinta temporada, tentando se livrar da culpa.

As pessoas ao seu redor o julgam por ter parado de beber, e embora ele tente afirmar que isso o tornou um homem melhor, isso não dura muito tempo.

O site Screen Rant sugere que “a recaída de Tommy foi um sinal de que ele se perdoou”, aceitando quem ele é. Sua sobriedade não é mais necessária como forma de punição. Ele não precisa mais culpar seu vício.

Assim, no final da temporada, ele consegue beber casualmente em reuniões e brindando com seus colegas, mas não fica bêbado para esquecer de seus problemas como antigamente.

No entanto, o final de Peaky Blinders ainda não responde completamente a questão do alcoolismo de Tommy, e acredita-se que essa história continuará a ser contada no filme que dá sequência à série.

Filme de Peaky Blinders vai acontecer?

Embora o filme esteja confirmado, não há muitas informações sobre o projeto até agora, e nem o ator principal Cillian Murphy, que interpreta Tommy Shelby, parece saber muito sobre o longa-metragem da franquia.

Em uma entrevista recente ao Deadline, Murphy revelou que ainda não leu o roteiro e, portanto, não sabe muito sobre o que esperar do filme.

Ele diz: “Eu realmente não tenho ideia. Steve sempre surpreende. Sempre que você lê um roteiro dele, nunca é como você esperava ou o que você achava que poderia acontecer. Na verdade, é sempre completamente o oposto. Ele consegue meio que subverter essa narrativa de gângster muito bem, eu acho. Eu não sei, eu realmente, realmente não sei. Eu não li nenhum roteiro de filme ou algo assim, então não posso dar nenhuma exclusividade sobre isso, eu receio.”

Enquanto isso, todas as temporadas de Peaky Blinders já estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.