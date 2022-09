Revelado salário de Pedro Pascal em The Last of Us da HBO

O novo trailer da série de The Last of Us já mostrou que a produção não está de brincadeira e pretende fazer uma bela adaptação do jogo na HBO.

Um dos membros mais distintos do elenco é Pedro Pascal, o astro já participou de Game of Thrones, Narcos e é protagonista de Mandalorian na Disney+. Para quem se pergunta quanto o ator cobrou para interpretar Joe na nova série da HBO, bem, nós temos a resposta.

A Variety publicou recentemente o quanto atores ganham em projetos de serviço de streaming. No artigo ficamos sabendo da pressão que as plataformas sofrem para escalar atores de renome em suas produções, tudo com o objetivo de atrair mais atenção para a série.

Mas, para contratar grandes atores, é preciso estar preparado para bancar grandes salários, e o pagamento de Pedro Pascal em The Last of Us é um dos maiores entre os serviços de streaming. A HBO vai pagar 600 mil dólares por episódio ao ator, como a primeira temporada possui 10 episódios, Pascal recebera 6 milhões de dólares pelo seu trabalho na série até o momento.

Muito aguardada pelos fãs

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas pelos fãs do jogo. A pós-produção continua em andamento.

O criador do jogo, Neil Druckman, está envolvido no projeto. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira