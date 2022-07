Revival de Criminal Minds terá grande diferença em relação à série original

Criminal Minds, uma das séries policiais mais famosas de todos os tempos, vai ganhar um revival. Anunciada em 2021, a releitura da série foi confirmada pela Paramount recentemente. Os fãs ainda terão que esperar um bom tempo para conferir os novos episódios – que trazem uma grande diferença em relação à série original.

Uma criação de Jeff Davis, Criminal Minds estreou na emissora americana CBS em 2005, e chegou ao fim em 2020.

A série acompanha a história de um grupo de especialistas que trabalha para o FBI na Unidade de Análise de Comportamento. Utilizando diversas técnicas, os agentes desvendam terríveis crimes e capturam violentos criminosos.

Explicamos abaixo como o revival de Criminal Minds será diferente em relação à produção original; confira.

As diferenças (e semelhanças) entre Criminal Minds e o revival

De acordo com uma informação divulgada recentemente pelo site The Hollywood Reporter, o revival de Criminal Minds terá uma estrutura bem diferente da utilizada pela série original.

Na versão tradicional de Criminal Minds, a série adota o estilo de “caso da semana”. Ou seja: cada episódio aborda uma investigação diferente.

Já no revival, que terá 10 episódios, focará em apenas um caso por temporada. Ou seja: os agentes da BAU vão trabalhar em apenas uma investigação no decorrer de todos os episódios.

Dessa forma, o revival de Criminal Minds utiliza uma estrutura que faz sucesso em diversas outras séries policiais.

Entre elas, destacam-se a antologia True Detective, da HBO, e a minissérie Under the Banner of Heaven, protagonizada por Andrew Garfield.

A mudança é realmente interessante, e tem tudo para trazer uma abordagem bem diferente para a trama de Criminal Minds.

Além disso, uma matéria recente de um site americano ofereceu grandes novidades sobre o elenco do revival.

Velhos conhecidos dos fãs de Criminal Minds já confirmaram presença no revival. Entre eles, destacam-se Paget Brewster, A.J. Cook, Joe Mantegna, Adam Rodriguez, Kirsten Vangsness e Aisha Tyler.

Além disso, a nova série do Paramount+ será comandado pela showrunner Erica Messer.

Infelizmente, Matthew Gray Gubler e Daniel Henney não voltarão no revival. Pelo menos, não na primeira temporada.

O revival de Criminal Minds será exibido pela plataforma de streaming Paramount+. Os novos episódios ainda não têm data de estreia, mas espera-se que eles cheguem ao catálogo internacional da plataforma em meados de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir as reprises de Criminal Minds na emissora AXN.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.