Rhaenyra da 2ª temporada de A Casa do Dragão será totalmente diferente

A atriz Emma D’Arcy adiantou que teremos uma Rhaenyra mais confiante em seus instintos e desejos na 2ª temporada de A Casa do Dragão na HBO.

No final da primeira temporada, vimos a princesa Rhaenyra ser coroada rainha na Pedra do Dragão, iniciando uma oposição à Aegon Targaryen como rei no Trono de Ferro.

No episódio vemos que, por mais que Daemon já esteja pronto para atacar os verdes, Rhaenyra não quer perturbar a paz dos sete reinos. Ela conta a Daemon sobre a Canção de Gelo e Fogo, a profecia passada à ela por Viserys, com que Rhaenyra chega a se importar até mais do que se tornar rainha.

Porém, podemos ver no semblante da personagem que sua mentalidade mudou completamente com o desastre que sua família sofre no final do episódio.

Na tentativa de conseguir mais aliados à sua reclamação ao Trono de Ferro, Rhanyra envia seu filho, Lucerys Velaryon, até Ponta Tempestade, esperando ajuda da casa Baratheon.

Porém, quando Luke chega ao castelo, descobre que seu primo Aemond Targaryen chegou antes, e já conseguiu apoio do lorde aos verdes.

O príncipe Targaryen persegue Luke em seu dragão, na tentativa de assustar o garoto, porém, Aemond perde o controle sobre Vhagar e não consegue impedir o dragão gigantesco de matar Luke. Na última cena da temporada vemos Rhaenyra com sangue nos olhos após descobrir a notícia.

Em uma entrevista ao EW, Emma D’Arcy revelou que sua personagem estará muito longe de querer manter a paz. A morte de Luke irá trazer um novo lado da personagem. Veja o que a atriz disse:

“No momento em que ela recebe a notícia do falecimento de Luke, aquela tentativa de mediação desmorona. Eu não acho que tem mais nenhum limite reprimindo a natureza dela… Estou empolgada para descobrir o que acontece quando Rhaenyra pensa menos e age com seus instintos e desejos. Por razões muito legítimas, ela tem suas mãos atadas durante quase toda a 1ª temporada. Tenho o sentimento de que a chuva deve cair na 2ª temporada.”

O que Rhaenyra fará à seguir?

Agora, além de lutar pela sua legítima posição como rainha de Westeros, Rhaenyra também precisa vingar a morte de seu filho, portanto, podemos esperar que seus desejos por paz caíram pelo cano.

As ações de Aemond engatilharam a Dança dos Dragões, dando uma motivação pessoal para a herdeira do trono lutar, perder seu filho para um conflito que a rainha preferia resolver pacificamente.

Rhaenyra estará no centro da guerra civil que assolará Westeros nas próximas temporadas da série, e se nos basearmos nas declarações de D’Arcy, ela se desprenderá de certas limitações que impôs a si mesma durante a 1ª temporada.

Agir por instinto pode ser até mais entretenimento para o público, mas também deve induzir Rhaenyra a errar mais, o que pode ser um desastre para seus apoiadores e para as pessoas que ela ama, custando ainda mais vidas para a rainha.

Uma das ações que Rhaenyra deve ser responsável para vingar seu filho provavelmente será planejar a morte de um dos filhos do Aegon, em um episódio conhecido na história de Westeros como Sangue e Queijo.

Enquanto aguardamos a 2ª temporada, A Casa do Dragão tem seu primeiro ano completo na HBO Max.

