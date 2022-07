Rick and Morty: 6ª temporada ganha data de lançamento

A sexta temporada de Rick and Morty, série animada do Adult Swin, ganhou sua data de lançamento.

Muito aguardada pelos fãs, a nova temporada da série tem data de estreia para o dia 4 de setembro, em um domingo (via Discussing Film).

Além de anunciar a data para a nova temporada, o Adult Swin divulgou uma sinopse oficial.

“É a sexta temporada e Rick e Morty estão de volta! Recolha onde os deixamos, pior para o desgaste e para baixo em sua sorte. Eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou eles serão varridos em um oceano de xixi!”

Rick e Birdperson em Rick and Morty

Spin-off de Rick And Morty lança novos episódios

O spin-off da série animada de sucesso Rick And Morty, do Adult Swin, lançou novos episódios online.

Vindicators 2 ganhou novos 10 curtos episódios no YouTube. Os heróis favoritos de Morty sugiraram ainda na terceira temporada da série (via ComicBook).

A descrição do primeiro episódio diz: “responda ao Vindibeacon e junte-se aos seus velhos amigos Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot e Noob Noob, enquanto lutam contra o crime e evitam genocídios.”

A série faz parte do pacote do Adult Swin em trazer novos projetos para o YouTube, assim como aconteceu com Alabama Jackson e Aquadonk Side Pieces.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

