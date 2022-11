Rick and Morty confirma retorno de querida personagem

A série animada Rick and Morty, que traz a aventura de um cientista maluco e seu brilhante ajudante, está em sua sexta temporada na HBO Max.

Um recente trailer da segunda parte do sexto ano foi divulgado pelo Adult Swin, confirmado o retorno de uma querida personagem dos fãs da série.

“Rick e Morty estão de volta – mais azarados e desgastados do que nunca. Será que eles conseguirão se recuperar para viver mais aventuras? Ou serão varridos em um oceano de xixi?”, descreve a sinopse oficial da 6ª temporada.

Uma das animações mais populares da atualidade, Rick and Morty é uma criação de Justin Holland e Dan Harmon.

Veja o trailer, abaixo.

Dra. Wong retorna sendo dublada por Susan Sarandon

O trailer confirma o retorno de Dra. Wong para a sexta temporada, personagem dublada pela atriz Susan Sarandon, que vai aparecer em Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2).

Além disso, a prévia mostra os personagens em aventuras malucas, com lutas de espadas, metralhando monstros e muitas outras loucuras (via ScreenRant).

A sexta temporada de Rick and Morty apresentou uma variedade de histórias, dando espaço para retornos únicos de personagens.

Sugerindo o retorno de um grande vilão, o seriado explora as malucas aventuras da dupla, que parece mais bizarras do que nunca.

A primeira parte da sexta temporada explorou uma história intergaláctica, levando a dupla de protagonistas a lutar contra alienígenas.

Uma outra história que aparece no sexto é a consequência da destruição da Curva Finita Central por Evil Morty, vilão da série.

O último episódio da primeira parte ainda leva os personagens, aparentemente, para uma época em que os dinossauros ainda existiam.

O episódio, que permitiu que Rick pudesse consertar sua arma de portal, terminou com o personagem sugerindo aventuras no multiverso.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max. A sexta temporada retorna em 20 de novembro.

